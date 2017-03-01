''Gerçek vatandaşlar oynamalı''

Uludağ Üniversitesindeki "Kariyer Fuarı" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen söyleşiye katılan Batalla, moderatör Yrd. Doç. Dr. Mehmet Zincirkıran ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Bir öğrencinin "Bursaspor dışında başka bir kulüpte oynamak isteseydiniz hangi kulübü tercih ederdiniz?" sorusuna deneyimli oyuncu, şu yanıtı verdi:

"Açıkçası ben değil bütün futbolcuların istediği ve hissettiği şöyle bir şey vardır, profesyonel olmak ama içinde amatör ruhu barındırabilmek. Kariyerimde bugün geldiğim nokta itibarıyla 'Nereye gitmek ve hangi kulüpte oynamak mutlu eder' diye sorarsanız, başladığım yere dönmek beni çok mutlu ederdi. Arjantin'de altyapıda ilk günlerimi yaşadığım, 5-10 yaş arasında oynadığım kulübüme geri gidebilirsem gerçekten çok büyük mutluluk hissedeceğim. Bugün bir yere gidecek olursam ya da bunu seçebilecek durumda olursam bu başladığım yer olacak."

Bursaspor ile ilgili duygularını aktaran Batalla, "Bir futbolcunun isminin kulübün ismiyle bütünleşmesi nadir olur. Ben bunları Bursaspor'da yaşadım. Bursaspor ismini duyduğumda hissettiğim duygu aidiyet." ifadelerini kullandı.

Batalla, Bursaspor taraftarlarının maçlardan önce kendisine yönelik tezahüratları konusunda "Bursaspor taraftarına karşı barındırdığım hisleri açıklamak çok zor. Bu tarz duyguları futbolcular olarak biz kendi aramızda konuşuruz. Futbolu bıraktığınızda bu duyguları özlersiniz. Anlık gelişen duygulardan biri. Mutlaka güzel duygular ama o anda hazırlandığınız ve oynamanız gereken bir maç olduğunu hatırlamaya çalışıyorsunuz." diye konuştu.

Arjantinli oyuncu, gelecekte antrenörlüğü düşünüp düşünmediğiyle ilgili olarak, mutlaka futbolun içinde bulunacağını ancak şu an için antrenörlüğü hayal etmediğini kaydetti.

Bir öğrencinin, "Bir Arjantinli olarak Maradona mı yoksa Messi mi daha iyi?" sorusuna Batalla, "Bu şu ana kadar sorulan soruların en zoruydu. Benim geldiğim jenerasyon çocukken sokakta Diego'nun ismiyle oynardı. Diego'yu severken Messi gibi birinin çıkmasını hayal etmiyor ve önüne geçmesini istemiyorduk. Arjantinli olmalarından dolayı çok şanslıyız. Ben onların ikisini karşılaştırmayı uzun süre önce bıraktım." yanıtını verdi.



"BİR ÜLKENİN MİLLİ TAKIMINDA O ÜLKENİN GERÇEK VATANDAŞLARI OYNAMALI"

Pablo Martin Batalla, Türk Milli Takımı formasını giymek isteyip istemeyeceği yönündeki soru üzerine, şunları söyledi:



"Bir ülkenin milli takımında o ülkenin gerçek vatandaşları oynamalı. Bunu da şuradan yola çıkarak hesapladım. Ben bir kez Arjantin 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giymiştim. Dolayısıyla o mutluluğu hissettim ve duyguyu yaşamıştım. Türk Milli Takımı'nda oynamak için de açıkçası gerçek fırsatım hiçbir zaman olmadı. Olsaydı bile bu mutluluğu Türkiye'de doğmuş birinden almak istemezdim."



"BU SEZONKİ KALİTEMİZ, YUKARILARA OYNAMAK İÇİN YETERLİ DEĞİL"

Takımının bu sezon gösterdiği performansla ilgili soruları yanıtlayan Batalla, "Bu sezonki kalitemiz, yukarılara oynamak için yeterli değil. Takımın kaptanı olarak söylemeyelim ki takımda yapabileceğinden biraz az çalışan oyuncu yok. Herkes elinden geleni yapıyor. Bunun sözünü verebilirim. Haziran geldiğinde herkes önüne şapkasını koyacaktır. Değişiklik gerekiyorsa yapılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Bu arada program sırasında soru sormak için söz alan bir kişinin "Batalla bizde ölene kadar oynasın, tabutunu biz taşırız." diye bağırması deneyimli oyuncu ve salondakileri güldürdü.



Söyleşi sonunda öğrenciler, Pablo Martin Batalla ile hatıra fotoğrafı çektirdi.