 Ayağa kalkın – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    Ayağa kalkın

    Ayağa kalkın

    Başkan 'dan, futbolculara büyük destek. başkanı, “Saldırı olayını unutun. Suçlular cezasını çekecek. Siz sadece iyi sonuçlar alın. Başınızı öne eğmeyin” dedi. Olaylarla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

    Başkanı Ali Ay, taraftarların saldırısı sonrası teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelerek Bursaspor'u hak ettiği yere getirmek için toparlanmalarını istedi. Divan toplantısında konuşan Ay, "Kimse başını öne eğmesin. Bu kötü olayı unutun. Suçlu olan cezasını çekecek. Siz sadece ayağa kalkın ve iyi sonuçlar alın" dedi. Futbolcuların toplantıda son derece moralsiz oldukları görüldü.



    6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
    Kasımpaşa yenilgisi sonrası Bursaspor kafilesine dönüş yolunda yapılan saldırıya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı. Saldırı gecesi gözaltına alınan 4 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Öte yandan Gaziantepspor maçının hazırlıkları devam ediyor.



    FUTBOLCULAR DA DİVAN'A KATILDI
    Bursaspor'un Divan Kurulu toplantısı dün yapıldı. Divan'a katılan futbolculara üyeler moral verip, başarı diledi.

    BURSASPOR'DA KIRMIZI KABUSU
    Süper Lig'de bu sezon ilk 22 hafta sonunda en çok kırmızı kart gören takım Bursaspor oldu. Yeşil-beyazlılar toplam 7 kez kırmızı kart görürken İsmail (2), Deniz, Sercan, Jovic, Ertuğrul ve Erdem ihraç olan isimler oldu. Son 3 lig maçında da 10 kişi kaldı.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:35
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