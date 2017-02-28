Ayağa kalkın
Başkan Ali Ay'dan, futbolculara büyük destek. Bursaspor başkanı, “Saldırı olayını unutun. Suçlular cezasını çekecek. Siz sadece iyi sonuçlar alın. Başınızı öne eğmeyin” dedi. Olaylarla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kasımpaşa yenilgisi sonrası Bursaspor kafilesine dönüş yolunda yapılan saldırıya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı. Saldırı gecesi gözaltına alınan 4 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Öte yandan Gaziantepspor maçının hazırlıkları devam ediyor.
FUTBOLCULAR DA DİVAN'A KATILDI
Bursaspor'un Divan Kurulu toplantısı dün yapıldı. Divan'a katılan futbolculara üyeler moral verip, başarı diledi.
BURSASPOR'DA KIRMIZI KABUSU
Süper Lig'de bu sezon ilk 22 hafta sonunda en çok kırmızı kart gören takım Bursaspor oldu. Yeşil-beyazlılar toplam 7 kez kırmızı kart görürken İsmail (2), Deniz, Sercan, Jovic, Ertuğrul ve Erdem ihraç olan isimler oldu. Son 3 lig maçında da 10 kişi kaldı.
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 22:35
- Net penaltı
Toplam 4
Yorum
Temple GS'ninki Penaltı diye yazıyonda Beşiktaş'ın pozisyonunu niye Penaltı diye yazmıyorsunuz?
- Dick duramıyor!
Toplam 1
Yorum
cozum belli cozum 5 yildir hucumcu orta saha alamayan aziz ve arkadaslarinin istifasi. beceriksizler kaldikca hep ayni senaryo.
- Eski milli futbolcu İsmail Kurt hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
Güngör yum ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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