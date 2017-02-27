Saldırı ile ilgili 6 gözaltı

Kasımpaşa'ya 4-0 yenildikten sonra Bursa’ya dönüşte Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Karsak gişelerinde Bursaspor kafilesi otobüsüne yapılan saldırıyla ilgili 6 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

İstanbul'da cuma akşamı Kasımpaşa'ya 4-0 yenildikten sonra Bursa'ya dönerken bir grup taraftarın ellerindeki bıçak ve sopalarla takım otobüsüne girip futbolcuları tartaklayıp dövmesi ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. Bursaspor'un saldırı ile ilgili şikayetçi olması sonrasında soruşturma başlatan Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı.



Olay gecesi futbolcu ve yönetimin şikayetçi olmaması sonrasında Orhangazi Jandarma ekipleri 4 kişi hakkında kimlik tespiti yaptıktan sonra, gözaltına alınan bazı kişileri serbest bırakmıştı. Bursaspor Kulübü ve bazı futbolcuların daha sonra olayla ilgili şikayetçi olmaları üzerine Bursa Jandarma Komutanlığı ile ortak çalışma yapan Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, takım otobüsüne saldırı olayı ile ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı. Orhangazi Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri devam eden şüphelilerin izlenecek olan kamera kayıtları sonrasında saldırı olayına karışıp karışmadıkları tespit edilecek.