Saldırı ile ilgili 6 gözaltı
Kasımpaşa'ya 4-0 yenildikten sonra Bursa’ya dönüşte Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Karsak gişelerinde Bursaspor kafilesi otobüsüne yapılan saldırıyla ilgili 6 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olay gecesi futbolcu ve yönetimin şikayetçi olmaması sonrasında Orhangazi Jandarma ekipleri 4 kişi hakkında kimlik tespiti yaptıktan sonra, gözaltına alınan bazı kişileri serbest bırakmıştı. Bursaspor Kulübü ve bazı futbolcuların daha sonra olayla ilgili şikayetçi olmaları üzerine Bursa Jandarma Komutanlığı ile ortak çalışma yapan Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, takım otobüsüne saldırı olayı ile ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı. Orhangazi Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri devam eden şüphelilerin izlenecek olan kamera kayıtları sonrasında saldırı olayına karışıp karışmadıkları tespit edilecek.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:55
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Toplam 69
Yorum
Cenk Orada bunları haykıran 300 kişinin ağzına sağlık.Aklımızda kalbimizde orda olmasakta aynı.
- Yenmeye gidiyoruz
Toplam 7
Yorum
ababa Olimpiakos Maçının Provasını Yapacağız...Avrupada TURUDA GEÇERİZ,,TT Arenada gs yi de YENERİZ...Bu Takımlar BİZE RAKİP OLAMAZ...ŞAMPİYON BJK
- ‘100. yıl gibi’
Toplam 1
Yorum
bjk advers Buzdolabının futbolcu olmuş hali sahadaki soğuk futboluna attığı buz gibi gollerle Beşiktaşlı taraftarların gönlüne girmiş bir futbolcu .
Saldırı ile ilgili 6 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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