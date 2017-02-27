Bursaspor’un antrenmanları kapatıldı
Bursaspor'un deplasmanda 4-0 mağlup olduğu Kasımpaşa karşılaşmasından sonra yaşadığı taraftar olaylar yüzünden yeşil beyazlı takımın antrenmanları yazılı ve görsel basına kapatıldı.
Kulübün yaptığı açıklamada Bursaspor'un bu hafta içerisinde Gaziantepspor müsabakasın yönelik yapacağı tüm antrenmanların teknik kadronun isteği üzerine kapalı olduğu bildirildi.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:18
- Fenerbahçe'ye havalimanında protesto!
Toplam 77
Yorum
hakan tff başkanının takımı dediğin BJK nin son 6 maçta 6 7 tane penaltısı verilmedi ofsayttan goller yedi.geçen sene pasta kesen takım kimdi
- Fenerbahçe'ye havalimanında protesto!
Toplam 77
Yorum
**** sen öyle san
- Beşiktaş net favori
Toplam 16
Yorum
44istanbul Futbol olarak Besiktas su an iki gömlek üstün. Derbilerde motivasyon faktörü cok önemli. Hangi takim iyi günde olursa bugün o yener. Hakem maca yön vermez ise, Besiktas bu maci alir. GS'i en fazla Muslera kurtarir.
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