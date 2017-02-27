 Bursaspor’un antrenmanları kapatıldı – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Bursaspor’un antrenmanları kapatıldı

    Bursaspor’un antrenmanları kapatıldı

    Bursaspor'un deplasmanda 4-0 mağlup olduğu Kasımpaşa karşılaşmasından sonra yaşadığı taraftar olaylar yüzünden yeşil beyazlı takımın antrenmanları yazılı ve görsel basına kapatıldı.

    Kulübün yaptığı açıklamada Bursaspor'un bu hafta içerisinde Gaziantepspor müsabakasın yönelik yapacağı tüm antrenmanların teknik kadronun isteği üzerine kapalı olduğu bildirildi.

    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:18
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