6 şüpheli serbest kaldı
İzmir otoyolu Karsak gişelerinde Bursaspor kafilesi otobüsüne yapılan saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli Jandarma tarafından sevk edildikleri Adliye'de Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:11
- Galatasaray - Beşiktaş | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Aras Gelen giden aynı kadroyu çıkarıp farklı sonuç bekliyor. Tudor da fazla dayanmaz bu klube
- Demba Ba gelemiyor
Toplam 5
Yorum
nuri veli bir garip transfer...gelmese daha iyiydi...
- Kartal dikine Aslan yana
Toplam 6
Yorum
RESPECT Bu kadro şampiyon olamaz kardeşim istersen conte yi getir orta saha defans ve forvet full değişecek ve sağlam yedek alınacak onlarada
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