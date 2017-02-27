 6 şüpheli serbest kaldı – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    6 şüpheli serbest kaldı

    6 şüpheli serbest kaldı

    İzmir otoyolu Karsak gişelerinde Bursaspor kafilesi otobüsüne yapılan saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli Jandarma tarafından sevk edildikleri Adliye'de Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar.

    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:11
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