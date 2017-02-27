6 şüpheli serbest kaldı

İzmir otoyolu Karsak gişelerinde Bursaspor kafilesi otobüsüne yapılan saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli Jandarma tarafından sevk edildikleri Adliye'de Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar.