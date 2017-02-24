Mutlu Topçu umut dolu

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, "Benim beklediğim, hayal ettiğim Bursaspor bu değil" dedi.

Genç teknik adam şöyle konuştu: "Kasımpaşa maçında tek hedefimiz üç puan olacak. Ben burada olduğum sürece formayı hak eden giyecek. Bursaspor'u zaman içinde zirve takımı yapacağız."



DENİZ'E İKİ MAÇ MEN

PFDK, Bursasporlu Deniz Yılmaz'a 2 maç men cezası verdi. Kurulun 17.02.2017 tarihinde oynanan Kayserispor ile oynanan karşılaşmada, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verdiği öğrenildi. Başakşehir 15, Adana 30 bin TL para cezası aldı.