Mutlu Topçu umut dolu
Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, "Benim beklediğim, hayal ettiğim Bursaspor bu değil" dedi.
Genç teknik adam şöyle konuştu: "Kasımpaşa maçında tek hedefimiz üç puan olacak. Ben burada olduğum sürece formayı hak eden giyecek. Bursaspor'u zaman içinde zirve takımı yapacağız."
DENİZ'E İKİ MAÇ MEN
PFDK, Bursasporlu Deniz Yılmaz'a 2 maç men cezası verdi. Kurulun 17.02.2017 tarihinde oynanan Kayserispor ile oynanan karşılaşmada, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verdiği öğrenildi. Başakşehir 15, Adana 30 bin TL para cezası aldı.
DENİZ'E İKİ MAÇ MEN
PFDK, Bursasporlu Deniz Yılmaz'a 2 maç men cezası verdi. Kurulun 17.02.2017 tarihinde oynanan Kayserispor ile oynanan karşılaşmada, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verdiği öğrenildi. Başakşehir 15, Adana 30 bin TL para cezası aldı.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:34
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
Mutlu Topçu umut dolu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.