 Mutlu Topçu umut dolu – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    umut dolu

    Mutlu Topçu umut dolu

    Teknik Direktörü , "Benim beklediğim, hayal ettiğim Bursaspor bu değil" dedi.

    Genç teknik adam şöyle konuştu: "Kasımpaşa maçında tek hedefimiz üç puan olacak. Ben burada olduğum sürece formayı hak eden giyecek. Bursaspor'u zaman içinde zirve takımı yapacağız."

    DENİZ'E İKİ MAÇ MEN
    PFDK, Bursasporlu Deniz Yılmaz'a 2 maç men cezası verdi. Kurulun 17.02.2017 tarihinde oynanan Kayserispor ile oynanan karşılaşmada, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verdiği öğrenildi. Başakşehir 15, Adana 30 bin TL para cezası aldı.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:34
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