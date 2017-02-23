Bursaspor'da Sercan ve Deniz'e "af" çıktı

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bursaspor yönetimi, Mutlu Topçu ile yaptığı görüşme sonucu iki futbolcunun affedilmesi yönünde karara vardı.

Sercan ve Deniz, bugün sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.