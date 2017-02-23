 Bursaspor'da Sercan ve Deniz'e "af" çıktı – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    Bursaspor'da Sercan ve Deniz'e "af" çıktı

    Bursaspor'da Sercan ve Deniz'e "af" çıktı

    Bursaspor'da teknik direktör Mutlu Topçu'nun raporu üzerine yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılan Sercan Yıldırım ve Deniz Yılmaz, affedildi.

    Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bursaspor yönetimi, Mutlu Topçu ile yaptığı görüşme sonucu iki futbolcunun affedilmesi yönünde karara vardı.

    Sercan ve Deniz, bugün sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:23
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