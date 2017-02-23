Bursaspor'da Sercan ve Deniz'e "af" çıktı
Bursaspor'da teknik direktör Mutlu Topçu'nun raporu üzerine yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılan Sercan Yıldırım ve Deniz Yılmaz, affedildi.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bursaspor yönetimi, Mutlu Topçu ile yaptığı görüşme sonucu iki futbolcunun affedilmesi yönünde karara vardı.
Sercan ve Deniz, bugün sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener kontak kapattı!
Toplam 38
Yorum
sek tek çare sergen yalçın
- 'İkincilik başarıdır'
Toplam 19
Yorum
sn.advo. bu gidişle kayseri üst sıralara çıkacak gibi fener sondan ikinci olmasın.
- Skrtel yaktı
Toplam 6
Yorum
sek bir transfer planı olmayan klüp etraftaki rakipleri kimle ilgileniyorsa 5 daha fazla verip alan ihtiyacını düşünmeyen fener sorumlu yönetim
Bursaspor'da Sercan ve Deniz'e "af" çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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