 Bursaspor salonda çalıştı – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Bursaspor salonda çalıştı

    Bursaspor salonda çalıştı

    Bursaspor, bu sabah kondisyon salonunda yaptığı antrenmanla cuma akşamı deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa müsabakasının çalışmalarını sürdürdü.

    Teknik direktör Mutlu Topçu nezaretinde kondisyon salonunda yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü. Cuma akşamı deplasmanda Kayserispor'a 2-0 mağlup olan yeşil beyazlı takım, kondisyon salonundaki çalışması, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, kondisyon aletleriyle yapılan çalışma ile devam etti.

    Bursaspor, bu akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:11
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