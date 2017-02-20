Bursaspor salonda çalıştı
Bursaspor, bu sabah kondisyon salonunda yaptığı antrenmanla cuma akşamı deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa müsabakasının çalışmalarını sürdürdü.
Bursaspor, bu akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:11
- Metin Albayrak'tan şampiyonluk sözleri
Toplam 1
Yorum
Gsli Gsnin arenada kesinlikle yenmesi gerekiyor yoksa BJK kesin şampiyon derim ama GS yenerse psikolojik baskı da oluşturacağı kesin
- Korkuluk!
Toplam 42
Yorum
Enda A.Yıldırım eseri, basketboldaki organizasyonda onun eseri futboldaki rezalet de. E.YANAL FB si nereeee şuan ki nereee...
- ''Yönetim bilir!''
Toplam 13
Yorum
ankaralı Bu takım iyi gidince sen iyisin bilge hocasın.Başarısız olursa futbolcular kalitesiz yemezler bu masalı torunlarına anlat.
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