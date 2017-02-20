Bursaspor salonda çalıştı

Bursaspor, bu sabah kondisyon salonunda yaptığı antrenmanla cuma akşamı deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa müsabakasının çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Mutlu Topçu nezaretinde kondisyon salonunda yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü. Cuma akşamı deplasmanda Kayserispor'a 2-0 mağlup olan yeşil beyazlı takım, kondisyon salonundaki çalışması, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, kondisyon aletleriyle yapılan çalışma ile devam etti.



Bursaspor, bu akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.