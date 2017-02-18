Bursaspor'da hayal kırıklığı

Ligin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte bugüne kadar 3 içeride 2 deplasmanda maç oynayan Bursaspor, bu maçlarda galibiyet alamadı, sadece 1 puan çıkartabildi.



Bursaspor ligin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte oynadığı 5 maçta 2 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü. Bu maçlarda yeşil beyazlılar Trabzonspor'a 2-1, Adanaspor'a 1-0, Medipol Başakşehir'e 1-0, Kayserispor'a 2-0 yenilirken, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Gol sıkıntısı yaşayan Bursaspor'un iki golünü Trabzonspor maçında Kubilay Kanatsızkuş, Fenerbahçe maçında ise Pablo Martin Batalla penaltıdan atmıştı.