 Bursaspor'da hayal kırıklığı – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    Bursaspor'da hayal kırıklığı

    Bursaspor'da hayal kırıklığı

    Bursaspor, Spor Toto Süper Ligin, ikinci yarının başlamasıyla birlikte taraftarlarını büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.

    Ligin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte bugüne kadar 3 içeride 2 deplasmanda maç oynayan Bursaspor, bu maçlarda galibiyet alamadı, sadece 1 puan çıkartabildi.

    Bursaspor ligin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte oynadığı 5 maçta 2 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü. Bu maçlarda yeşil beyazlılar Trabzonspor'a 2-1, Adanaspor'a 1-0, Medipol Başakşehir'e 1-0, Kayserispor'a 2-0 yenilirken, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Gol sıkıntısı yaşayan Bursaspor'un iki golünü Trabzonspor maçında Kubilay Kanatsızkuş, Fenerbahçe maçında ise Pablo Martin Batalla penaltıdan atmıştı.

    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:51
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