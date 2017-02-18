Bursaspor'da hayal kırıklığı
Bursaspor, Spor Toto Süper Ligin, ikinci yarının başlamasıyla birlikte taraftarlarını büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.
Ligin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte bugüne kadar 3 içeride 2 deplasmanda maç oynayan Bursaspor, bu maçlarda galibiyet alamadı, sadece 1 puan çıkartabildi.
Bursaspor ligin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte oynadığı 5 maçta 2 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü. Bu maçlarda yeşil beyazlılar Trabzonspor'a 2-1, Adanaspor'a 1-0, Medipol Başakşehir'e 1-0, Kayserispor'a 2-0 yenilirken, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Gol sıkıntısı yaşayan Bursaspor'un iki golünü Trabzonspor maçında Kubilay Kanatsızkuş, Fenerbahçe maçında ise Pablo Martin Batalla penaltıdan atmıştı.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:51
- Sen-ben kavgası!
Toplam 12
Yorum
kalefb doğru demiş takım oyunu sonuçta kajer sende gideydin orda kafa vurdurtmasaydın
- Bruma depremi!
Toplam 16
Yorum
SATICI ELDEKİ TEK DEĞERLİ FUTBOLCU ODA HOCANIN EGOSUNA TAKILDI:))))
- Bruma depremi!
Toplam 16
Yorum
db Iste budur. Hücumda kaptirilan toplar hep tehlikeydi. Bravo Tudor.
Bursaspor'da hayal kırıklığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.