 Bursaspor'da 2 oyuncu kadro dışı – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    Bursaspor'da 2 oyuncu kadro dışı

    Bursaspor'da 2 oyuncu kadro dışı

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da futbolculardan Sercan Yıldırım ve Deniz Yılmaz kadro dışı bırakıldı.

    Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Sercan ve Deniz'in yönetim kurulu ve teknik direktör Mutlu Topçu'nun kararıyla kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

    İki futbolcuya ayrıca para cezasının da uygulanacağı belirtilen açıklamada, "Şu ana kadar sergiledikleri performansları nedeniyle gelecek planımız içinde yer alması mümkün görünmeyen bazı oyuncularımız ile ilgili değerlendirmelerimiz de devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:14
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