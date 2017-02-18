Bursaspor'da 2 oyuncu kadro dışı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da futbolculardan Sercan Yıldırım ve Deniz Yılmaz kadro dışı bırakıldı.
Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Sercan ve Deniz'in yönetim kurulu ve teknik direktör Mutlu Topçu'nun kararıyla kadro dışı bırakıldığı bildirildi.
İki futbolcuya ayrıca para cezasının da uygulanacağı belirtilen açıklamada, "Şu ana kadar sergiledikleri performansları nedeniyle gelecek planımız içinde yer alması mümkün görünmeyen bazı oyuncularımız ile ilgili değerlendirmelerimiz de devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:14
- ''O da bizim gibi bir insan''
Toplam 8
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/*/ rvp yat koçum.
- Advocaat neşteri vurdu!
Toplam 31
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sadi rakip kaleye şutun yok..gelen ilk şutta kalen de gol oluyorsa..taraftar çıldırsın.
- Sen-ben kavgası!
Toplam 25
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volki istifa et kaptan dümeni tutamıyor..gemi ağzına kadar su almış..battık.
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