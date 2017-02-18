Bursaspor'da 2 oyuncu kadro dışı

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Sercan ve Deniz'in yönetim kurulu ve teknik direktör Mutlu Topçu'nun kararıyla kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

İki futbolcuya ayrıca para cezasının da uygulanacağı belirtilen açıklamada, "Şu ana kadar sergiledikleri performansları nedeniyle gelecek planımız içinde yer alması mümkün görünmeyen bazı oyuncularımız ile ilgili değerlendirmelerimiz de devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.