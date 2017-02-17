Timsah’ta 6 eksik
Bursaspor’da, Kayseri maçı öncesi Josua, Bilal, Furkan, Emre ve Serdar sakat, Aziz ile Jovic cezalı. Topçu, “Kayseri’yi yenmeliyiz” dedi.
Bursaspor'da, Cezalı olan Aziz ve Jovic, bugünkü Kayserispor maçında forma giyemeyecek. cezalı isimlerin yanı sıra sakatlıkları bulunan Josua, Bilal, Furkan ve Emre de bugünkü karşılaşmada görev alamayacak isimler arasında yer alıyor. Timsah'ta Serdar Kurtuluş ise sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmıştı. Teknik direktör Mutlu Topçu, "Yönetime ve taraftara sözümüz var. Çıkışa geçeceğiz. Hedefimiz Avrupa. Tek yolumuz üç puan" dedi. Topçu, Fenerbahçe maçı sonrası takımın moralinin yüksek olduğunu ve Kayserispor'u da yeneceklerini ifade etti.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:25
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
Timsah’ta 6 eksik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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