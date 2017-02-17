 Timsah’ta 6 eksik – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    Timsah’ta 6 eksik

    Timsah’ta 6 eksik

    ’da, Kayseri maçı öncesi Josua, Bilal, Furkan, Emre ve Serdar sakat, Aziz ile Jovic cezalı. Topçu, “Kayseri’yi yenmeliyiz” dedi.

    'da, Cezalı olan Aziz ve Jovic, bugünkü Kayserispor maçında forma giyemeyecek. cezalı isimlerin yanı sıra sakatlıkları bulunan Josua, Bilal, Furkan ve Emre de bugünkü karşılaşmada görev alamayacak isimler arasında yer alıyor. Timsah'ta Serdar Kurtuluş ise sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmıştı. Teknik direktör Mutlu Topçu, "Yönetime ve taraftara sözümüz var. Çıkışa geçeceğiz. Hedefimiz Avrupa. Tek yolumuz üç puan" dedi. Topçu, Fenerbahçe maçı sonrası takımın moralinin yüksek olduğunu ve Kayserispor'u da yeneceklerini ifade etti.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:25
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