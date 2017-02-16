Harun Tekin Avrupa’ya damga vurdu
Bursaspor’un 27 yaşındaki kalecisi Harun Tekin, Avrupa’nın en fazla net pozisyon kurtaran kalecileri arasında 5. sırada yer aldı.
Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 20 haftada topladığı 28 puanla 8. sırada yer alan yeşil-beyazlılarda, kaleci Harun Tekin'in performansı dikkat çekiyor. 27 yaşındaki milli kaleci yaptığı kritik kurtarışlarla Bursaspor'a puanlar kazandırırken, başarılı performansı istatistiklere de yansıdı.
Harun Tekin 5. sırada
Deneyimli kaleci, Avrupa'nın en fazla net pozisyon kurtaran kalecileri arasında 5. sırada yer aldı. Listenin başında İspanyol temsilci Granada'nın 31 yaşındaki Meksikalı kalecisi Ochoa bulunuyor. Düşme hattında yer alan ekibin kalecisi 21 maçta 20 net pozisyon kurtarırken, Fransa ekibi Dijon'un kalecisi Reynet ise 25 maçta 18 net kurtarışla ikinci sırada yer aldı. Listede 5. sırada yer alan Bursaspor'un kalecisi Harun Tekin, geride kalan 20 maçta 16 kritik kurtarışa imza attı.
Avrupa'nın en fazla net pozisyon kurtaran kalecileri sıralaması şöyle:
1- Guillermo Ochoa (Granada) 21 maç - 20 kurtarış
2- Baptiste Reynet (Dijon) 25 maç - 18 kurtarış
3- Lukasz Skorupski (Empoli) 22 maç - 18 kurtarış
4- Bernd Leno (Bayern Leverkusen) 20 maç - 17 kurtarış
5- Harun Tekin (Bursaspor) 20 maç - 16 kurtarış
Harun Tekin 5. sırada
Deneyimli kaleci, Avrupa'nın en fazla net pozisyon kurtaran kalecileri arasında 5. sırada yer aldı. Listenin başında İspanyol temsilci Granada'nın 31 yaşındaki Meksikalı kalecisi Ochoa bulunuyor. Düşme hattında yer alan ekibin kalecisi 21 maçta 20 net pozisyon kurtarırken, Fransa ekibi Dijon'un kalecisi Reynet ise 25 maçta 18 net kurtarışla ikinci sırada yer aldı. Listede 5. sırada yer alan Bursaspor'un kalecisi Harun Tekin, geride kalan 20 maçta 16 kritik kurtarışa imza attı.
Avrupa'nın en fazla net pozisyon kurtaran kalecileri sıralaması şöyle:
1- Guillermo Ochoa (Granada) 21 maç - 20 kurtarış
2- Baptiste Reynet (Dijon) 25 maç - 18 kurtarış
3- Lukasz Skorupski (Empoli) 22 maç - 18 kurtarış
4- Bernd Leno (Bayern Leverkusen) 20 maç - 17 kurtarış
5- Harun Tekin (Bursaspor) 20 maç - 16 kurtarış
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Şampiyon olacağız
Toplam 19
Yorum
vinyadur hani ligin en iyi futbolunu beşiktaş oynuyordu hani en iyi futblcular beşiktaştdaydı o zaman mı yalan söyledin şimdi mi yalan söylüyorsun :)
- Yık da gel Fener'im!
Toplam 7
Yorum
MEHMET AATİF UEFA LİSTESİNE FERNANDAO İLE BİRLİKTE YENİ YAZILDI. SALİH VE STOCH UEFA LİSTESİNE YAZILMADI.
- Kruzliak’la 3. kez
Toplam 1
Yorum
j j ah fıratı vermediler şu maça be
Harun Tekin Avrupa’ya damga vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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