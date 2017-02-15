 Gömlek tepkisi – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    Gömlek tepkisi

    Gömlek tepkisi
    , F.Bahçe maçında her iki tarafa verilen tartışmalı penaltı kararlarına ilginç bir örnekle tepki gösterdi. Yönetici Suat Paçacı, "Ne yapacağız yani, oyunculara arkadan düğmeli gömlek giydirip mi sahaya çıkacağız. Kasıtlı olduğunu düşünmüyoruz ama maalesef yetersizlik ve ürkeklik var hakemlerde" çıkışını yaptı.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:52
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