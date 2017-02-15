Gömlek tepkisi
Bursaspor, F.Bahçe maçında her iki tarafa verilen tartışmalı penaltı kararlarına ilginç bir örnekle tepki gösterdi. Yönetici Suat Paçacı, "Ne yapacağız yani, oyunculara arkadan düğmeli gömlek giydirip mi sahaya çıkacağız. Kasıtlı olduğunu düşünmüyoruz ama maalesef yetersizlik ve ürkeklik var hakemlerde" çıkışını yaptı.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
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