Batalla’dan Bursaspor’a 7 milyon TL
Bursaspor’un Arjantinli yıldızı Pablo Martin Batalla, bu sezon ligde toplam 12 gole katkı sağlarken, attığı gollerle kulübüne de 7 milyon TL’lik gelir sağladı.
16 puan kazandırdı
Ligde geride kalan haftalarda 19 karşılaşmada görev alan deneyimli oyuncu, 5 gol, 7 asistlik performans sergileyerek, takımın hem gol hem de asist lideri konumunda yer aldı. Batalla'nın gol attığı 7 karşılaşmanın 6'sından puan çıkaran Bursaspor, bu maçlarda 16 puan topladı. Yeşil-beyazlılar, yalnızca Arjantinli yıldızın gol sevinci yaşadığı Gaziantepspor karşılaşmasından 3-2'lik skorla yenik ayrılmıştı.
Kasaya 7 milyon 150 bin TL
Bursaspor, yıldız ismin takımına puan yada puanlar kazandırdığı maçlarda TFF'nin performans primlerinden de 7 milyon 150 bin TL'lik gelir etti.
Batalla'nın bu sezon skora katkı sağladığı maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Adanaspor - Bursaspor: 1-2 (1 gol, 1 asist)
Fenerbahçe - Bursaspor: 0-1 (1 gol)
Bursaspor - Kayserispor: 3-1 (1 gol, 1 asist)
Gaziantepspor - Bursaspor: 3-2 (1 gol)
Bursaspor - Atiker Konyaspor: 2-0 (1 gol)
Galatasaray - Bursaspor: 3-1 (1 asist)
Bursaspor - Çaykur Rizespor: 2-1 (1 asist)
Bursaspor - Antalyaspor: 2-1 (1 gol, 1 asist)
Bursaspor - Fenerbahçe: 1-1 (1 gol)
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 12:33
- Avrupa’nın kralı
Toplam 9
Yorum
Paşa Maşallah nazar değmesin,
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 45
Yorum
Bence Quaresma Dönmesi icin Petition vardi bende imza atmistim Geldi Herkes gördü neyler yapti
- ''Seni bedava bırakamam''
Toplam 10
Yorum
fairplay34 gökhan inler napolide 4 yıl oynamış.sezon başı canerle beraber en formda oyuncuydu.ayak parmağı kırıldı.formunu kaybetti.vasatta oynasa şuan acilen gökhan inler oynamalı.oğuzhanla bu işin olmayacağını 8 yaşındaki yeğenim bile biliyor!!!
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