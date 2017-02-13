"Bursaspor camiası olarak bir bütünüz"
Bursaspor Kulübü Asbaşkanı Hakan Dinçtürk, Fenerbahçe maçında sahaya bir taraftarın girmesiyle ilgili olarak, "Müsabaka sırasında sahaya seyirci girmesini kimsenin tasvip etmeyeceği gibi, tarafım da bunu doğru bulmamaktadır. Ancak, Bursaspor camiası olarak biz bir bütünüz. İyi yapılan da camiamıza aittir, kötü yapılan da." ifadelerini kullandı.
Kulübün, Türkiye Futbol Federasyonu, hukuk ve idari yapılanmadan sorumlu asbaşkanı Dinçtürk, yaptığı yazılı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile sahalarında oynadıkları maç sırasında yeşil-beyazlı bir taraftarın sahaya girmesinden sonra bir spor kanalında kendisi hakkında adeta "linç kampanyası" yürütüldüğünü öne sürdü.
Yaşananları onaylamanın mümkün olmadığını vurgulayan Dinçtürk, kendilerine düşenin aile bireyleri içinde hata yapanları dışlamak değil, doğru yolu gösterip, kazanmak olduğunu belirtti.
Dinçtürk, üniversite öğrencisi genç taraftara da abisi olarak, yaptığı eylemle kulübe ve kendisine zarar verdiğini izah ettiğini aktararak, şunları kaydetti:
"Ben avukatım. Karakolda bulunmamın nedeni Bursaspor yöneticisi olarak değil, avukat kimliğim nedeniyledir. Avukatın müvekkilini seçme özgürlüğünü kimsenin kısıtlama hakkı olmadığı gibi, müvekkilin de avukatını seçme özgürlüğünü kimse kısıtlayamaz. Bu nedenle genç kardeşimizin karakoldaki ifade sürecinde 'müdafi vekili' olarak kendi hür irademle yer almış bulunmaktayım. Tarafımın bu süreç içinde yer alması, rakibin Fenerbahçe Spor Kulübü olması ile alakalı bir durum değildir. Takımdaşlık ruhumuz, bir hata yapmış da olsa aile fertlerine sahip çıkılmasını gerektirdiği içindir. Bu nedenle başka renklere gönül vermiş bulunan taraftarlardan, eğer bir yanlış anlaşılma nedeni ile üzülenler varsa hepsinden ayrı ayrı özür dilerim."
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:17
- Fener'in işi artık çok zor!
Toplam 5
Yorum
KARAKARTAL ÇIKIP MAÇLARI KAZANDINIZDA PUAN MI VERMEDİLER BEBE GİBİ AGLAMAYIN FB LİLER
- Caner 25. hafta için bastırıyor
Toplam 4
Yorum
knnbjk caner aslanım tam iyileş öyle dön.özledik seni sahada görmeyi .
- G.Saray'ın golü iptal edildi
Toplam 22
Yorum
resime yorum podolski kaç haftadır formsuz ereni iki maç kötü oynadı diye kestin sabri,selçuk,semih berbat linnes,josue,ahmet yedek her şeyin başı adalet
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