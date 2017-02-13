"Bursaspor camiası olarak bir bütünüz"

Kulübün, Türkiye Futbol Federasyonu, hukuk ve idari yapılanmadan sorumlu asbaşkanı Dinçtürk, yaptığı yazılı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile sahalarında oynadıkları maç sırasında yeşil-beyazlı bir taraftarın sahaya girmesinden sonra bir spor kanalında kendisi hakkında adeta "linç kampanyası" yürütüldüğünü öne sürdü.

Yaşananları onaylamanın mümkün olmadığını vurgulayan Dinçtürk, kendilerine düşenin aile bireyleri içinde hata yapanları dışlamak değil, doğru yolu gösterip, kazanmak olduğunu belirtti.

Dinçtürk, üniversite öğrencisi genç taraftara da abisi olarak, yaptığı eylemle kulübe ve kendisine zarar verdiğini izah ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Ben avukatım. Karakolda bulunmamın nedeni Bursaspor yöneticisi olarak değil, avukat kimliğim nedeniyledir. Avukatın müvekkilini seçme özgürlüğünü kimsenin kısıtlama hakkı olmadığı gibi, müvekkilin de avukatını seçme özgürlüğünü kimse kısıtlayamaz. Bu nedenle genç kardeşimizin karakoldaki ifade sürecinde 'müdafi vekili' olarak kendi hür irademle yer almış bulunmaktayım. Tarafımın bu süreç içinde yer alması, rakibin Fenerbahçe Spor Kulübü olması ile alakalı bir durum değildir. Takımdaşlık ruhumuz, bir hata yapmış da olsa aile fertlerine sahip çıkılmasını gerektirdiği içindir. Bu nedenle başka renklere gönül vermiş bulunan taraftarlardan, eğer bir yanlış anlaşılma nedeni ile üzülenler varsa hepsinden ayrı ayrı özür dilerim."