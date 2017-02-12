 ‘Onlar için bizi yem etmesinler’ – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    ‘Onlar için bizi yem etmesinler’

    ‘Onlar için bizi yem etmesinler’

    Başkanı , maçın hakemine yüklendi.

    Şampiyonlar Ligi gibi bir maç oynandığını ifade eden Ay, "Bu akşam daha tecrübeli bir hakem verilmeliydi. 3 tane İstanbul takımı için Anadolu ekiplerini yem etmesinler. Adil bir yönetim istiyoruz. Bu işler böyle gitmez" dedi. Ay, Volkan Şen ve Ozan Tufan'a yönelik tepkilere ise karşı olduğunu kaydetti.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:38
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