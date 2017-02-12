‘Onlar için bizi yem etmesinler’

Bursaspor Başkanı Ali Ay, maçın hakemine yüklendi.

Şampiyonlar Ligi gibi bir maç oynandığını ifade eden Ay, "Bu akşam daha tecrübeli bir hakem verilmeliydi. 3 tane İstanbul takımı için Anadolu ekiplerini yem etmesinler. Adil bir yönetim istiyoruz. Bu işler böyle gitmez" dedi. Ay, Volkan Şen ve Ozan Tufan'a yönelik tepkilere ise karşı olduğunu kaydetti.