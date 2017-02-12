‘Onlar için bizi yem etmesinler’
Bursaspor Başkanı Ali Ay, maçın hakemine yüklendi.
Şampiyonlar Ligi gibi bir maç oynandığını ifade eden Ay, "Bu akşam daha tecrübeli bir hakem verilmeliydi. 3 tane İstanbul takımı için Anadolu ekiplerini yem etmesinler. Adil bir yönetim istiyoruz. Bu işler böyle gitmez" dedi. Ay, Volkan Şen ve Ozan Tufan'a yönelik tepkilere ise karşı olduğunu kaydetti.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:38
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
‘Onlar için bizi yem etmesinler’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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