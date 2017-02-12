 İnancımız tamdı – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    İnancımız tamdı

    İnancımız tamdı
    İlk penaltının kahramanı , maça puan alacakları inancıyla çıktıklarını vurguladı. "Mevcut şartlara rağmen 1 puan aldığımız için mutluyuz" ifadesini kullanan yeşil-beyazlı stoper, "Yeni hocamızla iyi bir sonuçla başladık; gelecekte daha iş şeyler olacaktır" şeklinde konuştu.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:43
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