Bursaspor Başkanı Ay'ın hakem tepkisi

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Fenerbahçe maçının hakemi Halil Mutlu Meler’e tepki gösterdi. Boban Joviç’in gördüğü ilk sarı kartı adil olmadığını ve oyuncularının hiç müdahalesi bulunmadığını belirten Başkan Ali Ay, "Üç İstanbul takımı için Anadolu takımlarını harcamasınlar" dedi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Fenerbahçe maçının çok çekişmeli olduğunu, verdikleri mücadele nedeniyle oyuncularıma, teknik kadroma çok teşekkür ettiğini anlatırken şunları söyledi:



"Yayıncı kuruluş tribünlere seyirci gelmiyor diye bas bas bağırıyor. Bursaspor'un ne kadar büyük bir camia olduğunu herkes gördü. Bugün tribünde 35 bin taraftar vardı. Bugün sanki Şampiyonlar Ligi maçı yaşadık. Burada şunu isterdim. Bizim maçımıza daha tecrübeli hakemin gelmesini ve yönetmesini isterdim. Maalesef Boban Joviç'e gösterilen kırmızı kartın adil olmadığını düşünüyorum. Sonuçta 10 kişi oynamak zorunda kaldık. Bundan sonra rica ediyorum Anadolu kulüplerini üç İstanbul takımı için yemesinler. Adil yönetim olsun futbol adilce yönetilsin. Ondan sonra Avrupa'da dünyada başarı bekliyoruz. Penaltılar için bir şey söylemiyorum. Ben sadece kırmızı kartın adil olmadığını düşünüyorum."



"HER TÜRLÜ KÜFÜRE KARŞIYIM"



Bursaspor taraftarlarının Volkan Şen'e yaptıkları tepkilerin sorulması üzerine Başkan Ali Ay, her türlü küfüre karşı olduğuna belirterek, "Volkan ve Ozan Bursa'da oynayıp yetişmişler. Bizimle işlerini bitirmişler. Küfürü kabul etmiyorum. Protesto edip, tezahürat yapabilirler. Bunu da sadece bizim taraftarımız için değil, tüm kulüplerimizin taraftarları için söylüyorum" dedi.



VİDEO HAKEMLİĞİ GÖRÜŞÜLÜYOR



Başkan Ay bir soru üzerine, "Ben hakemle ilgili ilk kez konuştum. Bu olaylar hakemlerin yönetimleri sürekli Kulüpler Birliği'nde görüşülüyor. Video hakemliği ile ilgili çalışma var. Buradaki kararlarda videoluk bir şey yok. Maalesef Anadolu takımları daha çok haksızlığa uğruyor. Evet biz Anadolu takımıyız ama şampiyonuz" diyerek açıklamalarını noktaladı.