 Bursa’da eksik çok – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Bursa’da eksik çok

    Bursa’da eksik çok
    Bursa'da sakatlıkları devam eden Joshua John, Serdar Kurtuluş, Emre Taşdemir, Bilal Kısa, Furkan Özçal ile kart cezası bulunan İsmail, Fenerbahçe karşılaşmasında görev alamadı.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:17
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