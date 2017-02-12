‘2. yarıdaki gibi oynamalıyız’
Bursaspor'un Rumen forveti Bogdan Stancu, Fenerbahçe gibi bir takıma karşı öz güvensiz şekilde maça başladıkların söyledi. İkinci devrede kararlılıkla sahaya çıkıp ellerinden geleni yaptıklarını belirten Stancu, "İkinci yarıdaki futbolu önümüzdeki günlerde de sürdürmeliyiz" dedi.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
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