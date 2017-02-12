 ‘2. yarıdaki gibi oynamalıyız’ – Fotomaç – 12 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Şubat 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ‘2. yarıdaki gibi oynamalıyız’

    ‘2. yarıdaki gibi oynamalıyız’
    'un Rumen forveti , gibi bir takıma karşı öz güvensiz şekilde maça başladıkların söyledi. İkinci devrede kararlılıkla sahaya çıkıp ellerinden geleni yaptıklarını belirten Stancu, "İkinci yarıdaki futbolu önümüzdeki günlerde de sürdürmeliyiz" dedi.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘2. yarıdaki gibi oynamalıyız’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.