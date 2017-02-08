Karnesi zayıf

Topçu, Süper Lig’in 20. haftasındaki rakipleri F.Bahçe’ye 1 kez rakip oldu ve sahadan beraberlikle ayrıldı. Genç hocanın, İstanbul takımlarına karşı bir galibiyeti bulunuyor

Hamza Hamzaoğlu'nun görevden ayrılmasından sonra Bursaspor'da teknik direktörlük koltuğuna oturan genç hoca Mutlu Topçu, ilk sınavını iç sahada Fenerbahçe'ye karşı verecek. Genç teknik adamın son 4 haftayı mağlubiyetle kapatan yeşil beyazlı takımda neler yapacağı çok merak ediliyor. Daha önce 2014'de bir alt ligde bulunan Kayserispor ve Gaziantepspor'da teknik direktörlük yapan Mutlu Topçu, bugüne kadar Fenerbahçe'ye karşı 1 kez rakip oldu. 2015-2016 sezonunun 14. haftasında Topçu'nun görev yaptığı Gaziantepspor, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalmıştı. Topçu 'nun üç büyüklere karşı karnesi pek de iyi değil.



G.SARAY'I YENDİ

Gaziantepspor'da yıllarca formasını giydiği Beşiktaş'la iki kez karşılaşan 46 yaşındaki teknik adam, iki karşılaşmadan da 4-0'lık mağlubiyetlerle ayrılmıştı. Galatasaray'la kırmızı- siyahlı takımın başında biri kupa olmak üzere 3 kez kapışan Mutlu Topçu, 23. haftadaki lig maçını 2-0 kazanmış, diğerlerini ise mağlubiyetle kapatmıştı. Genç teknik adam o sezon 31.haftada oynanacak F.Bahçe maçı öncesi ise görevinden ayrılmıştı. Şimdi hedef hafta sonu F.Bahçe'yi yenmek.