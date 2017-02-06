Bursaspor’da F.Bahçe mesaisi sürüyor
Bursaspor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 11 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını Özlüce Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Genç teknik adam, antrenman öncesi öğrencileriyle mini bir toplantı yaparken, ardından ısınma koşularına geçildi. Antrenmanın ikinci bölümünde geniş alanda pas-pres çalışması yapan Bursasporlu futbolcuların istekli tavırları dikkat çekti.
BAŞKAN ALİ AY DA İZLEDİ
Antrenmanı Bursaspor Başkanı Ali Ay da saha kenarından takip ederken, sakatlıkları süren isimlerden Serdar Kurtuluş ile Emre Taşdemir'in yaın sıra izin alarak Hollanda'ya giden Josua John çalışmada yer almadı. Bilal Kısa ile Furkan Özçal da takımdan ayrı düz koşu yaptı.
RÜŞTÜ HANLI ANTRENMANDA
İsmail Konuk'un sarı kart cezası dolayısıyla Fenerbahçe karşılaşmasında oynamayacak olması nedeniyle U21 takımının stoperi Rüştü Hanlı, A takımla çalışmaya katıldı.
Bursaspor, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.
BAŞKAN ALİ AY DA İZLEDİ
Antrenmanı Bursaspor Başkanı Ali Ay da saha kenarından takip ederken, sakatlıkları süren isimlerden Serdar Kurtuluş ile Emre Taşdemir'in yaın sıra izin alarak Hollanda'ya giden Josua John çalışmada yer almadı. Bilal Kısa ile Furkan Özçal da takımdan ayrı düz koşu yaptı.
RÜŞTÜ HANLI ANTRENMANDA
İsmail Konuk'un sarı kart cezası dolayısıyla Fenerbahçe karşılaşmasında oynamayacak olması nedeniyle U21 takımının stoperi Rüştü Hanlı, A takımla çalışmaya katıldı.
Bursaspor, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.
- 06 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:08
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Tosic'in yaptığı doğru değildi"
Toplam 39
Yorum
fikoooo fiko geldin geleli kac derbi kazandin bak bakalim üstüne bi souk süt icersiN
- "Bunun hesabını soracağız"
Toplam 169
Yorum
turan bekleriz ! ama erkekçe bir hesaplaşma olsun ! karı gibi zırlamadan, hakemleri etkilemeden. mertçe ! var mısın ?
- Tolga Ciğerci forma bekliyor
Toplam 7
Yorum
Melo Ah ah bizde bi kaptan var fenerin basina selcuk ne pas atar ne kosar hic biseye yaradigi yok stoper var semih kalas sag bek var sabri odun.
Bursaspor’da F.Bahçe mesaisi sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.