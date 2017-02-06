 Bursaspor’da F.Bahçe mesaisi sürüyor – Fotomaç – 06 Şubat 2017
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    06 Şubat 2017, Pazartesi
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    ’da F.Bahçe mesaisi sürüyor

    Bursaspor’da F.Bahçe mesaisi sürüyor

    , Süper Lig'in 20. haftasında sahasında karşılaşacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 11 Şubat Cumartesi günü sahasında ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını Özlüce Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik Direktör nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Genç teknik adam, antrenman öncesi öğrencileriyle mini bir toplantı yaparken, ardından ısınma koşularına geçildi. Antrenmanın ikinci bölümünde geniş alanda pas-pres çalışması yapan Bursasporlu futbolcuların istekli tavırları dikkat çekti.



    BAŞKAN ALİ AY DA İZLEDİ
    Antrenmanı Başkanı da saha kenarından takip ederken, sakatlıkları süren isimlerden Serdar Kurtuluş ile Emre Taşdemir'in yaın sıra izin alarak Hollanda'ya giden Josua John çalışmada yer almadı. Bilal Kısa ile Furkan Özçal da takımdan ayrı düz koşu yaptı.

    RÜŞTÜ HANLI ANTRENMANDA
    İsmail Konuk'un sarı kart cezası dolayısıyla Fenerbahçe karşılaşmasında oynamayacak olması nedeniyle U21 takımının stoperi Rüştü Hanlı, A takımla çalışmaya katıldı.

    Bursaspor, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.
    1. 06 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:08
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