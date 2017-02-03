 ''En güzel fırsat'' – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    ''En güzel fırsat''

    ''En güzel fırsat''

    ’un hocası, “Geride bekleyen değil hücum eden bir takım olacağız. Bireysel performanslar artacak. Taraftar tribüne gelirse, F.Bahçe’yi yenmek kolaylaşır” dedi.

    'un yeni teknik direktörü Mutlu Topçu, ligin 20. haftasında Fenerbahçe ile yapacakları mücadeleyi, çıkış maçı olarak gördüğünü söyledi. Topçu, "Kesinlikle çok iyi dönemde gelmiş iyi bir fırsat maçı. Bunu iyi değerlendireceğiz. Taraftarımızla Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz" dedi. Topçu, Fenerbahçe maçıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Önümüzde güzel bir maç var. Benim için avantaj olarak görüyorum. Hem benim hem de futbolcu kardeşlerimiz için iyi bir başlangıç olsun. Tekrar çıkış maçı olarak nitelendiriyorum. Bu takım 27 puanı canla başla topladı. İkinci yarı alınan kötü sonuçlar onların kötü futbolcu olduğu anlamına gelmez. Bireysel anlamda performansımızı yükselteceğiz."

    İYİ HÜCUM YAPACAĞIZ
    Topçu, göze hoş gelen, savunmayı değil hücumu düşünen bir oyun anlayışı tercih edeceklerini vurgulayarak, "Rakibi kendi sahamızda çok fazla karşılamak istemiyoruz. Bunun çalışmasını yapacağız. Fenerbahçe maçı için de böyle bir anlayış içinde olacağız. Ben oyuncularıma güveniyorum" şeklinde görüş belirtti.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:25
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