 Topçu, 6 ay+1 yıllık imza attı – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    Topçu, 6 ay+1 yıllık imza attı

    Topçu, 6 ay+1 yıllık imza attı
    , Teknik direktör ile 6 ay+1 yıllık imza attı. Topçu, "Yeni dönemde büyük başarılar yaşayacağız" dedi. Başkan Ali Ay sportif direktörlüğe de eski oyuncuları Ivan Ergic'i getireceklerini söyledi. Necid ise Legia Varşova'ya kiralandı.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:47
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