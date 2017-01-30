Mutlu Topçu dönemi resmen başladı

Bursaspor’da teknik direktörlük koltuğuna getirilen Mutlu Topçu, kendisini 1.5 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. İmza töreninde konuşan Topçu, “Fenerbahçe maçıyla birlikte farklı bir Bursaspor’u herkes görecektir” dedi.

Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Bursaspor Başkanı Ali Ay'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Törende konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Galip gelmiş bir takımın başkanı olarak karşılaşma istiyordum ama olmadı. 1 haftadan beri yeni hocamızı bulmak için uğraş verdik. Bizim için en uygun olanı, Bursaspor camiasını iyi tanıyan, futbolcularımızın da bazısını tanıyan Mutlu hoca da karar kıldık. Bence iyi karar verdiğimizi düşünüyorum. Yeni bir sayfa açacağımızı ve hedefimiz doğrultusunda çalışacağımızı, uğraş vereceğimizi düşünüyorum. Hocamız çarşamba gününden itibaren çalışmaya başlayacak. İnşallah beraberce hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"Boş mukaveleye imza attı"

Bursaspor'un eski futbolcularından Ivan Ergic'in de kendisinin danışmanı ya da sportif direktör olarak görev yapacağını ifade eden Başkan Ay, Mutlu Topçu'nun da kendileri ile para konuşmadığını ve boş mukaveleye imza attığını belirterek, "6 ay artı 1 sene olmak üzere 1.5 sezonluk anlaşma sağladık" şeklinde konuştu.



"Mutlu hocayı sağ açığa koyarız ben de stoper oynarım"

Basın mensuplarının, 'Kadroya takviye yapılacak mı?' sorusunu ise Ali Ay şöyle cevap verdi: "Mutlu hocayı sağ açığa koyacağız ben de stoperde oynarım. Uygun şartlarda olursa bir iki tane oyuncu bakıyoruz. Olmazsa da bu takımla devam edeceğiz."



"Fenerbahçe maçında o coşkuyu görmek için heyecanlanıyorum"

46 yaşındaki teknik adam Mutlu Topçu da, "Başkanım ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. İnegölspor'da oynarken herkesin hedefi Bursaspor'da top oynamaktı. Rabbim bana nasip etmedi ama şampiyonluk ile teknik direktörlük nasip etti. Bunun heyecanı içindeyim. Son zamanlarda alınan sonuçlar bizi de mutlu etmedi. Bursaspor'u tekrar Avrupa kupalarına taşıyacak potaya sokmaya çalışacağımız. Bütün bunları yaparken şampiyonluk döneminde olduğu gibi taraftarlarımız ile bir bütün olmak zorundayız. Sinerjiyi tekrar oluşturmak zorundayız. Fenerbahçe maçında o coşkuyu görmek için heyecanlanıyorum. Bir bütün için büyük hedeflere koşacağız. Oynanan futbol ile ilgili beklentiler çok fazla. Bursaspor daha iyi, agresif bir takım olmak zorunda. Bunu bu takıma yapabiliriz. 'Ben bu takımı böyle buldum, bu transferleri ben yapmadım' mazeretine sığınmayacağım. Bazı maçlarda yenildikten sonra bile taraftarımız o coşkuyu bize yaşattı. Böyle bir takım oluşturmak zorundayız" diye konuştu.



"Farklı bir Bursaspor'u herkes görecektir"

Transfere ilişkin soruları da yanıtlayan Topçu, sözlerine şöyle devam etti: "Devre arası zor bir dönemdir. Bursaspor'un geleceği söz konusu. Önemli olan buradaki arkadaşların performanslarını yükseltmek. Sezona iyi başlayan bir grup var. Transferde acele etmemek çok önemli. Dün takımı çok iyi bulmadım. Bursaspor'un böyle oynamaması lazım. Mücadele ediyoruz ama yeterli değil. Sadece kendi sahamızda futbol oynanmaz. Rakibin sahasında futbol oynamamalıyız. Batalla'ya bağlı bir sistem olmamalı. Fenerbahçe maçıyla birlikte farklı bir Bursaspor'u herkes görecektir. Çok çalışacağız, daha fazla pozisyon üreteceğiz. Yenilsek bile taraftarın alkışlayacağı bir takım olmalı. En kötü sezon sonu Avrupa kupalarına katılmak zorundayız. Her hoca transfer ister ama yaparken de bilinçli yapmak zorundayız. Bizim yapmamız gereken performans olarak düşük olan oyuncuların performansını yükseltmek. Dün Pablo bugün de Harun ile görüştüm. Eksik kısımları onlar benden daha iyi biliyor."

Şampiyonluktaki kadroda da yer alan Ivan Ergic'in de ekipte yer alacak olmasına sevindiğini de belirten Topçu, "Ivan Ergic benim de çok sevdiğim bir arkadaşım. Onun burada olması bizi güçlendirecektir. Bilgi birikiminden faydalanacağız. Umarım gerçekleşir. Beraber çalışmaktan da mutlu olurum" diyerek sözlerini noktaladı.



Açıklamaların ardından resmi sözleşmelere imza atıldı.