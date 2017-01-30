En doğrusu Topçu
Prosinecki, Tayfun Korkut, Samet Aybaba derken Bursaspor'da Ali Ay yönetimi takımı Mutlu Topçu'ya emanet ediyor. 2009-2013 yılları arasında Ertuğrul Sağlam'ın yardımcılığını yapan Kayserispor ve Gaziantepspor'da ise teknik direktörlük deneyimi yaşayan 46 yaşındaki antrenör hafta içi imza atacak Başkan Ali Ay, Mutlu Topçu'ya güvendiklerini belirterek, "Dürüst ve çalışkan bir hoca. Bursaspor için en doğru isim Mutlu hoca" dedi.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
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