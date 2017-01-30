 En doğrusu Topçu – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    En doğrusu Topçu

    En doğrusu Topçu
    Prosinecki, Tayfun Korkut, Samet Aybaba derken Bursaspor'da Ali Ay yönetimi takımı Mutlu Topçu'ya emanet ediyor. 2009-2013 yılları arasında Ertuğrul Sağlam'ın yardımcılığını yapan Kayserispor ve Gaziantepspor'da ise teknik direktörlük deneyimi yaşayan 46 yaşındaki antrenör hafta içi imza atacak Başkan , Mutlu Topçu'ya güvendiklerini belirterek, "Dürüst ve çalışkan bir hoca. Bursaspor için en doğru isim Mutlu hoca" dedi.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:48
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