Bursaspor'da 3 ayrılık
Bursaspor Kulübü, kadrosunda yer alan 3 yabancı oyuncudan birini sattı, 2 yabancı oyuncuyu ise kiraladı.
Kulüb Başkanı Ali Ay, ayrılan oyuncularla ilgili olarak şunları söyledi:
"Luis Advincula 600 bin dolar karşılığında Meksika'nın Tigres takımına gitti. Tomas Necid'i 6 aylığına, Legia Varşova takımına kiralık verdik. Maaşını onlar ödeyecek. İnşallah orada başarılı bir performans sergiler ve biz de sezon sonunda iyi bir fiyata satarız. Sane'yi Fransa'nın 2'nci Lig takımlarından Auxerre satın alma opsiyonuyla 200 bin Euro'ya kiraladık. Belki bazı yerli futbolcularımızla da ayrılacağız. Bir şey bitmeden kesinlikle söylemek istemiyorum. İmza aşamasına geldiğinde paylaşırız.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:44
- Fenerbahçe'den Erciyes'e yatırım planı
Toplam 9
Yorum
aa Advoocat anadolu takımlarına karşı ofansif orta sahayla oynamadıgi müddetçe fener den hiçbir şey olmaz,
- ''Bu anlatılmaz sadece yaşanır''
Toplam 3
Yorum
Hasan Balkaya 1 hesabını doğru yap yada bilmediğin şeyi konuşma 2 hafta sonra demba forma giymeye başlar.2 soylediğin adam iki sene de sadece 3 maç yaptı!
- İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi
Toplam 7
Yorum
zafer yeniliriz
Bursaspor'da 3 ayrılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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