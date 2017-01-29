Bursaspor'da Mutlu Topçu dönemi

Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırdıktan sonra hoca arayışlarına başlayan Bursaspor, Mutlu Topçu'da karar kıldı.

Daha önce adaylar arasında ilk sırada bulunan Tayfun Korkut ile görüşen ancak anlaşamayan yeşil beyazlılar, 2010 yılında elde edilen şampiyonlukta yardımcı hoca olarak görev yapan Topçu ile her konuda anlaşmaya vardı.





Daha önce Kayserispor ve Gaziantepspor'u çalıştıran Topçu'nun bugünkü Başakşehir maçını tribünden izlemesi beklenirken, resmi imzaların yarın atılacağı öğrenildi.

Bu arada Bursaspor'da Sportif Direktörlük görevine ise Ivan Ergiç getirildi.