Bursaspor'da Mutlu Topçu dönemi
2010 yılındaki şampiyonlukta yeşil-beyazlılarda yardımcı hoca olarak görev yapan Mutlu Topçu, Bursaspor’un yeni teknik direktörü oldu.
Daha önce adaylar arasında ilk sırada bulunan Tayfun Korkut ile görüşen ancak anlaşamayan yeşil beyazlılar, 2010 yılında elde edilen şampiyonlukta yardımcı hoca olarak görev yapan Topçu ile her konuda anlaşmaya vardı.
Daha önce Kayserispor ve Gaziantepspor'u çalıştıran Topçu'nun bugünkü Başakşehir maçını tribünden izlemesi beklenirken, resmi imzaların yarın atılacağı öğrenildi.
Bu arada Bursaspor'da Sportif Direktörlük görevine ise Ivan Ergiç getirildi.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:23
- Ya Ekici ya hiç
Toplam 26
Yorum
Egeli FB li En son ts dan ogün abdullah iyi paraya alindi maddi yönden rahatlamislardi o günden sonra bir daha oyuncu alinmadi alinmamalidir vazgec der
- ''Aklıyla arasını açmışlara inat...''
Toplam 6
Yorum
Alparslan Turan Asıl efelenen sensin! Bir de zeytin yağı gibi su üstüne çıkmaya çalışmışsın...
- Yeni Malatyaspor Arena’ya geliyor
Toplam 17
Yorum
serhat MALATYASPOR Ben BEŞİKTAŞİMIZI kutluyorum
Bursaspor'da Mutlu Topçu dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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