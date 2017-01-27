Korkut seferi

Başkan Ali Ay, Hırvat teknik direktör Prosinecki’den olumlu yanıt alamayınca rotasını Tayfun Korkut’a çevirdi ve 42 yaşındaki hoca ile şartları görüşmek için Almanya’ya gitti

Teknik Direktör arayışlarını sürdüren Bursaspor'da Tayfun Korkut ismi gündeme geldi. Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdüren yeşil- beyazlı kulüp, Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştıran Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile görüşmüş ancak federasyondan izin çıkmaması sebebiyle görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı.



PANTİC BİTİYOR

Prosinecki'den sonuç çıkmaması üzerine rotayı Almanya'ya çeviren Bursasporlu idareciler, en son Almanya 2. lig ekiplerinden Kaiserslautern'i çalıştıran Tayfun Korkut ile temasa geçti. Telefonla yapılan görüşmelerden olumlu dönüş alan Bursaspor'da, Başkan Ali Ay, Almanya'ya gitti. 42 yaşındaki teknik adam ile masaya oturacak olan Ay, yaptığı açıklamada, "Büyük ihtimalle imzayı atacağız" dedi. Öte yandan La Liga temsilcisi Deportivo Alaves'de oynayan Sırp stoper Aleksandar Pantic'in, Bursaspor'a 'evet' dediği öğrenildi.