Korkut seferi
Başkan Ali Ay, Hırvat teknik direktör Prosinecki’den olumlu yanıt alamayınca rotasını Tayfun Korkut’a çevirdi ve 42 yaşındaki hoca ile şartları görüşmek için Almanya’ya gitti
PANTİC BİTİYOR
Prosinecki'den sonuç çıkmaması üzerine rotayı Almanya'ya çeviren Bursasporlu idareciler, en son Almanya 2. lig ekiplerinden Kaiserslautern'i çalıştıran Tayfun Korkut ile temasa geçti. Telefonla yapılan görüşmelerden olumlu dönüş alan Bursaspor'da, Başkan Ali Ay, Almanya'ya gitti. 42 yaşındaki teknik adam ile masaya oturacak olan Ay, yaptığı açıklamada, "Büyük ihtimalle imzayı atacağız" dedi. Öte yandan La Liga temsilcisi Deportivo Alaves'de oynayan Sırp stoper Aleksandar Pantic'in, Bursaspor'a 'evet' dediği öğrenildi.
- 27 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:23
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
çelik90 ya kusura bakmayın da; mehmet ekici fener'e gelmek istiyor ama ayrılırken de vefalı davranıp trabzonspor'a bir şeyler kazandırmak istiyor...burada ipler tamamen fenerbahçe ve mehmet ekici'nin elinde. isteseler sene sonu için imza atarlar, siz hala yok beşiktaş ile anlaştık kafasındasınız. burada mehmet'in iyi niyeti suistimal ediliyor.
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
alsın alsın gökhan inl.,tolgay,atiba,oguzhan,talisca,veli,necip bu kadar orta sahaya sahipken bir tane daha alsınlar.Sonra kulüpler neden batıyor?
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
T.s61 Bu adamdan para kazanamasak para sen vericen başkan hiç kıvırma o zaman
Korkut seferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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