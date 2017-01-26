Bursa'dan çifte atak
Ali Ay başkanlığındaki yeşil-beyazlı yönetim, sol kanat oyuncusu Anthony Mounier ve stoper Aleksandar Pantic ile el sıkıştı.
Bursaspor, transferde çifte hamle yaptı. Yeşil-beyazlı yönetim, Fransız sol kanat oyuncusu Anthony Mounier ve Sırp stoper Aleksandar Pantic ile prensip anlaşmasına vardı. Başkan Ali Ay ve yöneticilerin oyuncularla her konuda anlaştığı, kulüpleriyle ise temaslarda büyük aşama kaydettikleri öğrenildi. Ay, "Mounier ve Pantic iki kaliteli oyuncu. Görüşmeler olumlu gidiyor. Çok yakında camiaya müjdeli haber verebiliriz" dedi.
MOUNİER 2 GOL KAYDETTİ
İtalya 'nın Bologna takımında forma giyen 29 yaşında ve 1.74 boyundaki sol açık Anthony Mounier bu sezon Serie A'da Bologna formasıyla 6 maça çıkarken, 2 kez de İtalya Kupası'nda forma giydi ve 2 gol kaydetti. 1,85 boyunda ve 24 yaşındaki Sırp stoper Aleksandar Pantic ise İspanya La Liga takımlarından Alaves'te forma giyiyor. Pantic, bu sezon Kral Kupası'nda 4, ligde ise 2 maçta forma giyerken, 1 asist yaptı.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
MOUNİER 2 GOL KAYDETTİ
İtalya 'nın Bologna takımında forma giyen 29 yaşında ve 1.74 boyundaki sol açık Anthony Mounier bu sezon Serie A'da Bologna formasıyla 6 maça çıkarken, 2 kez de İtalya Kupası'nda forma giydi ve 2 gol kaydetti. 1,85 boyunda ve 24 yaşındaki Sırp stoper Aleksandar Pantic ise İspanya La Liga takımlarından Alaves'te forma giyiyor. Pantic, bu sezon Kral Kupası'nda 4, ligde ise 2 maçta forma giyerken, 1 asist yaptı.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 05:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 NE ALDIRACAGIZ FENER BJK YAPTIKLARINA SAYSIN BUNU ARTI 5ay SONRA BEDAVAYA FB GITSE NE YAZAR SAMPIYON BJK OLUR SENEYEDE ALIRIZ 1 FORVET BITER
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
Fero Mehmet ekici ikaye FENERBAHCE istese en saglamini alir ama bizde 2. Yari transfer yok
- ''Benim için bir anlamı yok''
Toplam 8
Yorum
bistuyek ÇOK BEKLERSİN
Bursa'dan çifte atak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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