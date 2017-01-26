 Bursa'dan çifte atak – Fotomaç – 26 Ocak 2017
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    26 Ocak 2017, Perşembe
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    Bursa'dan çifte atak

    Bursa'dan çifte atak

    Ali Ay başkanlığındaki yeşil-beyazlı yönetim, sol kanat oyuncusu ve stoper ile el sıkıştı.

    , transferde çifte hamle yaptı. Yeşil-beyazlı yönetim, Fransız sol kanat oyuncusu Anthony Mounier ve Sırp stoper Aleksandar Pantic ile prensip anlaşmasına vardı. Başkan Ali Ay ve yöneticilerin oyuncularla her konuda anlaştığı, kulüpleriyle ise temaslarda büyük aşama kaydettikleri öğrenildi. Ay, "Mounier ve Pantic iki kaliteli oyuncu. Görüşmeler olumlu gidiyor. Çok yakında camiaya müjdeli haber verebiliriz" dedi.

    MOUNİER 2 GOL KAYDETTİ
    İtalya 'nın Bologna takımında forma giyen 29 yaşında ve 1.74 boyundaki sol açık Anthony Mounier bu sezon Serie A'da Bologna formasıyla 6 maça çıkarken, 2 kez de İtalya Kupası'nda forma giydi ve 2 gol kaydetti. 1,85 boyunda ve 24 yaşındaki Sırp stoper Aleksandar Pantic ise İspanya La Liga takımlarından Alaves'te forma giyiyor. Pantic, bu sezon Kral Kupası'nda 4, ligde ise 2 maçta forma giyerken, 1 asist yaptı.



    Serkan YETİŞMİŞOĞLU
    1. 26 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:11
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