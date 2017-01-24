 Prosinecki'den Bursaspor açıklaması – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    'den açıklaması

    Prosinecki'den Bursaspor açıklaması

    'un teknik direktörlük koltuğu için teklif götürdüğü , Azerbaycan Milli Takımı ile sezon sonuna kadar sözleşmesinin olması sebebiyle teklifi reddettiğini açıkladı.

    Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğu için görüşmelerini sürdüren yönetimi, Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştıran Hırvat teknik adam 'ye teklif götürmüştü.

    Yönetim kurulu üyesi Yüksel Çolak ile İdari Menajer Hüseyin Gedik'in temas kurduğu tecrübeli teknik adam, Azerbaycan'daki 'apasport.az' adlı spor sitesine yaptığı açıklamada, "Teklife saygıyla yaklaştım ama Azerbaycan Milli Takımı ile sezon sonuna kadar anlaşmam var. Bu sebeple Bursaspor'un teklifini kabul edemem" ifadelerini kullandı.

    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:41
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