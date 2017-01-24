Prosinecki sesleri
Yeşil-beyazlı takımın futboldan sorumlu yöneticisi Yüksel Çolak, Azerbaycan’ı çalıştıran Prosinecki için Bakü’de pazarlık yapıyor. Resmi imza an meselesi.
Bursaspor yönetimi hoca arayışını hızlandırdı. Adanaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran yeşil-beyazlılar, ön temasta bulunduğu Samet Aybaba'dan vazgeçti ve rotayı Hırvat teknik direktör Robery Prosinecki'ye çevirdi. Bursaspor yönetimi daha önce Kayserispor'u da çalıştıran tecrübeli hocayla kurduğu ilk temasta da olumlu yanıt aldı.
BUGÜN NETLEŞECEK
Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam için Azerbaycan Federasyonu ile görüşmeler sürüyor. Robert Prosinecki'nin de yeşil-beyazlı kulübe sıcak baktığı ifade edildi. Bursaspor'un futboldan sorumlu yöneticisi Yüksel Çolak, Bakü'ye giderek Hırvat teknik adamı takımın başına getirmek için girişimlere başladı. Transferin bugün netlik kazanabileceği ifade ediliyor. Bu arada, Bursaspor kupada oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına U21'in hocası Tunahan Akdoğan yönetiminde başladı.
KRİZ YAŞAMAYIZ
Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğu için birçok alternatiflerinin olduğunu ifade ederek, "Yönetim olarak çok titiz çalışıyoruz. Bugün (salı) hocayı açıklarız. Kriz yaşamayacağız" dedi.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
BUGÜN NETLEŞECEK
Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam için Azerbaycan Federasyonu ile görüşmeler sürüyor. Robert Prosinecki'nin de yeşil-beyazlı kulübe sıcak baktığı ifade edildi. Bursaspor'un futboldan sorumlu yöneticisi Yüksel Çolak, Bakü'ye giderek Hırvat teknik adamı takımın başına getirmek için girişimlere başladı. Transferin bugün netlik kazanabileceği ifade ediliyor. Bu arada, Bursaspor kupada oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına U21'in hocası Tunahan Akdoğan yönetiminde başladı.
KRİZ YAŞAMAYIZ
Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğu için birçok alternatiflerinin olduğunu ifade ederek, "Yönetim olarak çok titiz çalışıyoruz. Bugün (salı) hocayı açıklarız. Kriz yaşamayacağız" dedi.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 02:16
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