Hamzaoğlu’nun 50 maçlık Bursaspor karnesi
Bursaspor’da, dün oynanan Adanaspor maçının ardından takımdan gönderilen Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, yeşil-beyazlı takımın başında çıktığı 50 resmi maçta 24 galibiyet aldı.
50 resmi maçta 24 galibiyet
17 Aralık 2015 tarihinde yeşil-beyazlı takım ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli çalıştırıcı, 6 Mayıs 2016'da ise sözleşmesini 1 yıl daha uzatmıştı. Tecrübeli teknik adam bu süreçte 50 resmi maçta takımın başında yer alırken, bu maçlarda 24 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet elde etti. Hamzaoğlu, Süper Lig'de ise 37 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetlik performans sergiledi.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:42
- Riekerink: Emeğimizi çaldı
Toplam 11
Yorum
Aslan faturayı hep taraftar ödüyor onlara ne ki,parayı ödeyenler biz,ya bir şeyler yapmak lazım bu yönetimi kovmalıyız
- Riekerink: Emeğimizi çaldı
Toplam 11
Yorum
Hakan Herkes çok yerinde yorum yapıyor da..acaba yetişiyor mu sahibine bence yetişmiyor...yetişse el atilirdi
- Skandal ve ucuz!
Toplam 6
Yorum
Sefeer Şekip seni hapiste iken deli deli bakislarinla hatırlıyorum . Çok aciz bir durumda hafizani kaybetmiş gibiydin. Simdi onun etkisi devam ediy
Hamzaoğlu’nun 50 maçlık Bursaspor karnesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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