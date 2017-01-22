Hamzaoğlu dönemi sona erdi
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor'un sahasında Adanaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun görevine son verildi.
Bursaspor, Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yeşil-beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "17 Aralık 2015 tarihinden bu yana A Takım Teknik Direktörlük görevini sürdüren Sn. Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze hizmetlerinden ötürü teşekkür eder. Bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:03
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
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Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
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Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
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HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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