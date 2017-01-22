Bursaspor'da teknik direktör arayışı
Bursaspor yönetim kurulu dün akşam Adanaspor'a 1-0 mağlup olduktan sonra Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle yolları ayırmasının ardından yeşil beyazlı kulüpte teknik direktör arayışı hızlandı.
Bursaspor Kulübü 2'nci Başkanı Ali Ademoğlu, "Yenilgiye üzüldük. Yeni teknik direktör arayışımız sürüyor. Yarına kadar bu sorunu çözmek istiyoruz. İstanbul veya Ankara'da çözülür. Kesinlikle yönetim olarak yabancı düşünmüyoruz. Yerli bir teknik direktörle anlaşacağız" dedi.
Yeşil beyazlı yönetimin teknik direktör adayları arasında Bursalı olan Mutlu Topçu ön plana çıkarken, diğer adaylar arasında Tayfun Korkut, Mehmet Özdilek, Adnan Örnek. İsmail Ertekin de yer aldığı iddia edildi.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:43
- Cüneyt Çakır amip gibi
Toplam 25
Yorum
Taraftar Kaç haftanir hakemlerin sayesinde puan aldiniz ve bi seferde size yapilinça ortalik yangin yerine ceviriyonuz hep bana hep bana olmaz
- Milan tutuştu
Toplam 10
Yorum
sosa mosa..v.s. bu fener adam olmaz.
- Yumlu Akhisar’da
Toplam 9
Yorum
TOR Alttan oyuncu çıkmıyorsa Barca ve Ajax'ın sistemleri örnek alınmalı. Nasıl kaliteli oyuncular yetiştirebilirizin derdinde olmalıyız. Dere bu.
Bursaspor'da teknik direktör arayışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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