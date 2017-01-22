 Bursaspor'da teknik direktör arayışı – Fotomaç – 22 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ocak 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Bursaspor'da teknik direktör arayışı

    Bursaspor'da teknik direktör arayışı

    Bursaspor yönetim kurulu dün akşam Adanaspor'a 1-0 mağlup olduktan sonra Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle yolları ayırmasının ardından yeşil beyazlı kulüpte teknik direktör arayışı hızlandı.

    Bursaspor Kulübü 2'nci Başkanı Ali Ademoğlu, "Yenilgiye üzüldük. Yeni teknik direktör arayışımız sürüyor. Yarına kadar bu sorunu çözmek istiyoruz. İstanbul veya Ankara'da çözülür. Kesinlikle yönetim olarak yabancı düşünmüyoruz. Yerli bir teknik direktörle anlaşacağız" dedi.

    Yeşil beyazlı yönetimin teknik direktör adayları arasında Bursalı olan Mutlu Topçu ön plana çıkarken, diğer adaylar arasında Tayfun Korkut, Mehmet Özdilek, Adnan Örnek. İsmail Ertekin de yer aldığı iddia edildi.

    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:43
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor'da teknik direktör arayışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.