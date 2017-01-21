Hamzaoğlu dönemi sona erdi

Bursaspor, Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yeşil-beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "17 Aralık 2015 tarihinden bu yana A Takım Teknik Direktörlük görevini sürdüren Sn. Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze hizmetlerinden ötürü teşekkür eder. Bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.