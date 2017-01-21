 Hamzaoğlu dönemi sona erdi – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Hamzaoğlu dönemi sona erdi

    Hamzaoğlu dönemi sona erdi

    Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor'un sahasında Adanaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından teknik direktör 'nun görevine son verildi.

    Bursaspor, ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yeşil-beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "17 Aralık 2015 tarihinden bu yana A Takım Teknik Direktörlük görevini sürdüren Sn. Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze hizmetlerinden ötürü teşekkür eder. Bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:29
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