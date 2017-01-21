Hamzaoğlu dönemi sona erdi
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor'un sahasında Adanaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun görevine son verildi.
Bursaspor, Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yeşil-beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "17 Aralık 2015 tarihinden bu yana A Takım Teknik Direktörlük görevini sürdüren Sn. Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze hizmetlerinden ötürü teşekkür eder. Bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:29
- "Penaltı haksızdı"
Toplam 5
Yorum
Konyalı gs Bu deyongmudur nedir adam futbolcudan baska her halta benziyor taa rakip sahadan geri pas atacak kadar kalitesiz ayağına aldıgı her top oldu
- "Penaltı haksızdı"
Toplam 5
Yorum
Konyalı gs Takım durarak top oynuyor hoca desen taraf kadar bilgisi yok koyun gibi seyrediyor 83 dk olmuş oyuncu degıştıremıyor yazıklar olsun yonetıme
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 26
Yorum
selim Hayirli sabahlar...illaki dogrulari insanin kendi cani yaninca goruyor.FB.cuneytten yakinirken sesiniz cikmiyordu.Nasilmis..
Hamzaoğlu dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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