Başarıya açım
Yeni Timsah Stancu, imzayı attı ve ilk mesajını verdi, “Bursasporlu olmak onur verdi. Maç yapmak için, gol atmak için çok açım. Bu formaya en iyi hizmeti vereceğim. Transferde çok teklif aldım ama Bursaspor’u duyunca hepsi rafa kalktı”
Bursaspor, Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Rumen golcü Bogdan Stancu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlı formayı giyen ve ilk idmanına çıkan Stancu, "Bursaspor gerçekten büyük bir kulüp. Ben şu anda onur ve gurur yaşıyorum. Şimdi bana düşen çıkıp çok iyi oynamak, goller atmak ve bu camiayı sevindirmek. Kendimi iyi hissediyorum" dedi.
10 GÜN İÇİNDE HAZIRIM
Stancu, "Şu anda maç yapmak için ve başarıya çok açım. Bugün ilk defa takımla çalışacağım. Yüzde 100 hazır değilim ama 7-10 gün içinde fiziksel olarak maç oynamaya hazır olacağıma inanıyorum. Türkiye'den ve yurt dışından da teklifler aldım ancak Bursa'dan gelen tekliften sonra başka kulüpleri düşünmedim.'' dedi. Bursasporlu oyuncular da golcü Stancu'yu transferi nedeniyle tebrik ettiler. Tesislerdeki taraftarlar da Stancu lehine tezahürat yaptı.
10 GÜN İÇİNDE HAZIRIM
Stancu, "Şu anda maç yapmak için ve başarıya çok açım. Bugün ilk defa takımla çalışacağım. Yüzde 100 hazır değilim ama 7-10 gün içinde fiziksel olarak maç oynamaya hazır olacağıma inanıyorum. Türkiye'den ve yurt dışından da teklifler aldım ancak Bursa'dan gelen tekliften sonra başka kulüpleri düşünmedim.'' dedi. Bursasporlu oyuncular da golcü Stancu'yu transferi nedeniyle tebrik ettiler. Tesislerdeki taraftarlar da Stancu lehine tezahürat yaptı.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:05
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
Başarıya açım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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