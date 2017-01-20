 Başarıya açım – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    Başarıya açım

    Yeni Timsah , imzayı attı ve ilk mesajını verdi, “Bursasporlu olmak onur verdi. Maç yapmak için, gol atmak için çok açım. Bu formaya en iyi hizmeti vereceğim. Transferde çok teklif aldım ama Bursaspor’u duyunca hepsi rafa kalktı”

    Bursaspor, Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Rumen golcü Bogdan Stancu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlı formayı giyen ve ilk idmanına çıkan Stancu, "Bursaspor gerçekten büyük bir kulüp. Ben şu anda onur ve gurur yaşıyorum. Şimdi bana düşen çıkıp çok iyi oynamak, goller atmak ve bu camiayı sevindirmek. Kendimi iyi hissediyorum" dedi.

    10 GÜN İÇİNDE HAZIRIM
    , "Şu anda maç yapmak için ve başarıya çok açım. Bugün ilk defa takımla çalışacağım. Yüzde 100 hazır değilim ama 7-10 gün içinde fiziksel olarak maç oynamaya hazır olacağıma inanıyorum. Türkiye'den ve yurt dışından da teklifler aldım ancak Bursa'dan gelen tekliften sonra başka kulüpleri düşünmedim.'' dedi. Bursasporlu oyuncular da golcü Stancu'yu transferi nedeniyle tebrik ettiler. Tesislerdeki taraftarlar da Stancu lehine tezahürat yaptı.
    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:05
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