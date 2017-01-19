Ve karşınızda Bursalı Stancu

Yeşil-beyazlıların yeni transferi Bogdan Stancu dün sahaya indi. Sabah

Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen Rumen golcü, daha sonra Özlüce Tesisleri'nde basının karşısına çıktı. Bursaspor'a geldiği için mutlu olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, "Türkiye'nin şampiyon kulüplerinden birindeyim. Yıllardır Süper Lig'de forma giyiyorum ve Bursaspor'un da büyüklüğünü biliyorum. Bu forma altında goller atıp, takımıma katkı sağlamak istiyorum. Bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım" açıklamasını yaptı. Bu arada Stancu'nun ligin 18. haftasında oynanacak Adanaspor maçında forma giymeyeceği belirtildi.