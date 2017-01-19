Ve karşınızda Bursalı Stancu
Yeşil-beyazlıların yeni transferi Bogdan Stancu dün sahaya indi. Sabah
Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen Rumen golcü, daha sonra Özlüce Tesisleri'nde basının karşısına çıktı. Bursaspor'a geldiği için mutlu olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, "Türkiye'nin şampiyon kulüplerinden birindeyim. Yıllardır Süper Lig'de forma giyiyorum ve Bursaspor'un da büyüklüğünü biliyorum. Bu forma altında goller atıp, takımıma katkı sağlamak istiyorum. Bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım" açıklamasını yaptı. Bu arada Stancu'nun ligin 18. haftasında oynanacak Adanaspor maçında forma giymeyeceği belirtildi.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
Ve karşınızda Bursalı Stancu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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