 Ve karşınızda Bursalı Stancu – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    Ve karşınızda Bursalı Stancu

    Ve karşınızda Bursalı Stancu

    Yeşil-beyazlıların yeni transferi dün sahaya indi. Sabah

    Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen Rumen golcü, daha sonra Özlüce Tesisleri'nde basının karşısına çıktı. Bursaspor'a geldiği için mutlu olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, "Türkiye'nin şampiyon kulüplerinden birindeyim. Yıllardır Süper Lig'de forma giyiyorum ve Bursaspor'un da büyüklüğünü biliyorum. Bu forma altında goller atıp, takımıma katkı sağlamak istiyorum. Bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım" açıklamasını yaptı. Bu arada Stancu'nun ligin 18. haftasında oynanacak Adanaspor maçında forma giymeyeceği belirtildi.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:08
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