Forvet transferinde mutlu son; 2,5 yıllık imzaladı!
Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, Stancu’yu 2,5 yıllığına kadrolarına kattıklarını açıkladı.
Öte yandan kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:
"Rumen forvet Bogdan Stancu'nun transfer görüşmeleri için İkinci Başkanımız Ali Ademoğlu ve Futbol Şube Sorumlumuz Yüksel Çolak Ankara'da Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav ile bir araya geldi.
Daha önce futbol ve menajeriyle yapılan görüşmeler neticesinde sağlanan prensip anlaşmasının ardından futbolcunun kulübü Gençlerbirliği ile de anlaşılarak transfere nokta konulmuştur.
29 yaşındaki forvet oyuncusu, takımımızın Ziraat Türkiye Kupası'nda saat:17:45'da başlayacak olan Akhisar Belediyespor maçını da tribünden izleyecek ve yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek."
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 16:26
- Fenerbahçe'de 3 isim kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
www abicim su maclarda burdalarsa emenikeyi,van der will li oynatin adamlar paslandi oynasinlar millet görsün hemde en iyi ceza olur para ve yat
- Fenerbahçe'de 3 isim kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
objektif fenerli Artık FB ile ilgilenmek istemiyorum Ruhumu daraltıyorlar yönetimsel ve teknik yanlışlar yeter artık dedirtiyor
- Aziz Yıldırım'a şok ceza
Toplam 1
Yorum
www cokta tin,,,,siz kendinize yanli hakemlerinize ne caza verdiniz?
Forvet transferinde mutlu son; 2,5 yıllık imzaladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.