Forvet transferinde mutlu son; 2,5 yıllık imzaladı!

Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı kulüp, Gençlerbirliği'nde kadro dışı bırakılan Rumen oyuncu Stancu'yu kadrosuna kattı. Kulübün ikinci başkanı Ali Ademoğlu, yaptığı açıklamada, "Stancu'yu 2,5 yıllığına kadromuza kattık. Gençlerbirliği Kulübü ile yaptığımız görüşmeler sonucunda 750 bin Euro bonservis ücretinde anlaşma sağladık. Kendisi eşyalarını topladı ve Bursa'ya doğru yola çıktı. Yetişirse Akhisar Belediyespor ile oynayacağımız kupa maçımızı da tribünden izleyecek. Transferin kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi.Öte yandan kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Rumen forvet Bogdan Stancu'nun transfer görüşmeleri için İkinci Başkanımız Ali Ademoğlu ve Futbol Şube Sorumlumuz Yüksel Çolak Ankara'da Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav ile bir araya geldi.

Daha önce futbol ve menajeriyle yapılan görüşmeler neticesinde sağlanan prensip anlaşmasının ardından futbolcunun kulübü Gençlerbirliği ile de anlaşılarak transfere nokta konulmuştur.