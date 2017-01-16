Bursaspor, Stancu için Ankara’ya gidiyor
Bursasporlu yöneticiler, Gençlerbirliği’nin Rumen oyuncusu Bogdan Stancu'yu kadrosuna katmak için yarın Ankara’ya giderek başkent ekibiyle masaya oturacak.
Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı kulüp, bir süredir kadrosuna katmak için çaba gösterdiği Rumen oyuncu Bogdan Stancu transferinde sona yaklaştı. Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada kadroya dahil edilmeyen 29 yaşındaki oyuncunun Bursaspor'a transfer olmayı istediğini ve tarafların anlaşmasını beklediği bildirildi.
Bursaspor yönetimi Ankara'ya davet edildi
Başkent ekibi sözleşmesi 2018 yılında sona erecek olan tecrübeli oyuncu için 1 milyon Euro bonservis ücretinde diretirken, yeşil-beyazlılar ise 500 bin Euro teklif etti. Tarafların bir süredir telefonla yaptıkları görüşmenin ardından Gençlerbirliği yönetimi, Bursasporlu idarecileri Ankara'ya davet etti.
Yarın Ankara'ya gideceğiz
Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, yaptığı açıklamada, "Stancu'yu kadromuzda görmek istiyoruz. Gençlebirliği Kulübü ile bonservis ücreti konusunda bir süredir görüşüyorduk. Bizi davet ettiler ve yarın sabah Ankara'ya giderek masaya oturacağız. 500 bin Euro'luk teklifimizi sunduk. Transfer yarın netlik kazanacak" dedi.
Bursaspor yönetimi Ankara'ya davet edildi
Başkent ekibi sözleşmesi 2018 yılında sona erecek olan tecrübeli oyuncu için 1 milyon Euro bonservis ücretinde diretirken, yeşil-beyazlılar ise 500 bin Euro teklif etti. Tarafların bir süredir telefonla yaptıkları görüşmenin ardından Gençlerbirliği yönetimi, Bursasporlu idarecileri Ankara'ya davet etti.
Yarın Ankara'ya gideceğiz
Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, yaptığı açıklamada, "Stancu'yu kadromuzda görmek istiyoruz. Gençlebirliği Kulübü ile bonservis ücreti konusunda bir süredir görüşüyorduk. Bizi davet ettiler ve yarın sabah Ankara'ya giderek masaya oturacağız. 500 bin Euro'luk teklifimizi sunduk. Transfer yarın netlik kazanacak" dedi.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:05
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sahne Talisca ve Babel’in
Toplam 11
Yorum
fuji forvet alamıyorsan talisca yı forvet yapın bence bu iş çözülsün. demba ba nın özellikleri var gibi.
- Kebaplı gönderme
Toplam 7
Yorum
gebzeli küçükken topunuz fenerbahçe inşaatına mı kaçtı
- Fenerbahçe maçında penaltı itirazı
Toplam 45
Yorum
1907 bej olsaydı olmayan penaltıyı alırdı biz olanı alamıyoruz. fark burada. gördüğünü çalacaksın takım farketmez ama siz bjk yanlısı olmuşsunuz
Bursaspor, Stancu için Ankara’ya gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.