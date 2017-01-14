 Timsah Jovic – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Timsah Jovic

    Timsah Jovic

    Yeşil-beyazlılar, W.Krakow’da forma giyen sağ bek ile 2.5 yıllık, A.Gücü’nden Onur ile de 4 yıllık sözleşme imzaladı.

    , Polonya'nın Wisla Krakow takımında oynayan Slovenyalı sağ bek Boban Jovic'i Bursa'ya getirdi ve 2.5 yıllık imza attırdı. 1991 doğumlu sağ bek önce sağlık kontrolünden geçti. 1.78 cm boyundaki Sloven savunma oyuncusu, bu sezon 16 maçta oynadı ve 5 asist yaptı. Bursaspor, Jovic'in bonservisine 300 bin Euro, kendisine de yıllık 300 bin Euro verecek. Daha önce NK Aluminij ve NK Olimpija takımlarının formasını giyen ve Slovenya Milli Takımı'nda da oynayan 26 yaşındaki Jovic, 2015 yılından beri Polonya'da Wisla Krakow'da oynuyordu. Bu arada Ankaragücü'nden transfer edilen 22 yaşındaki sol bek Onur Atasayar da sağlık kontrolünden geçti ve 4 yıllık imza attı. Onur için kulübüne 950 bin lira bonservis bedeli verildi.

    AY: ARAŞTIRIP ALDIK
    Törende konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Scout ekibine teşekkür ediyorum. Transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Onur Atasayar'ı Ankaragücü'nden 950 bin TL bonservis bedeli ile aldık. Kendisini 1-2 senedir scout ekibimiz izliyordu. Jovic de çok iyi bir oyuncu. kesinlikle Bursaspor'a yararlı olacaklar. Transfer sürüyor" dedi.



    STANCU İLE ANLAŞTIK!
    G.Birliği'nden Stancu transferine ilişkin de konuşan Başkan Ali Ay, "Kendisiyle prensip anlaşmasına varıldı. İlhan başkandan haber bekliyoruz. Ondan haber gelince transferi bitireceğiz. Sorunumuz yok" diye konuştu.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:39
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