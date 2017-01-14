Timsah Jovic
Yeşil-beyazlılar, W.Krakow’da forma giyen sağ bek Boban Jovic ile 2.5 yıllık, A.Gücü’nden Onur ile de 4 yıllık sözleşme imzaladı.
AY: ARAŞTIRIP ALDIK
Törende konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Scout ekibine teşekkür ediyorum. Transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Onur Atasayar'ı Ankaragücü'nden 950 bin TL bonservis bedeli ile aldık. Kendisini 1-2 senedir scout ekibimiz izliyordu. Jovic de çok iyi bir oyuncu. kesinlikle Bursaspor'a yararlı olacaklar. Transfer sürüyor" dedi.
STANCU İLE ANLAŞTIK!
G.Birliği'nden Stancu transferine ilişkin de konuşan Başkan Ali Ay, "Kendisiyle prensip anlaşmasına varıldı. İlhan başkandan haber bekliyoruz. Ondan haber gelince transferi bitireceğiz. Sorunumuz yok" diye konuştu.
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:39
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Üçüncüsü Ersun Abdülkadiri de bir an önce takıma monte et. Yusuf yazıcıyı yalandan bir yarı oynatmadın. Abdülkadire 3 maç üst üste şans ver
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can İkincisi Ersun Sahada dökülen bursanın golünün pasını veren sarı kartlı ndoye ikinci yarı nasıl sahaya çıkar. Ben çıkarmazdım.
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Birincisi o nasıl kırmızı karttı adam yerden kalkmayınca daha önce vermediği sarıyı gösterdi.
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