Timsah Jovic

'nıntakımında oynayansağ bek'i Bursa'ya getirdi ve 2.5 yıllık imza attırdı. 1991 doğumlu sağ bek önce sağlık kontrolünden geçti. 1.78 cm boyundakisavunma oyuncusu, bu sezon 16 maçta oynadı ve 5 asist yaptı., Jovic'in bonservisineverecek. Daha öncetakımlarının formasını giyen ve'nda da oynayan 26 yaşındaki Jovic, 2015 yılından beri Polonya'da'da oynuyordu. Bu aradatransfer edilenda sağlık kontrolünden geçti ve 4 yıllık imza attı.için kulübüne 950 bin lira bonservis bedeli verildi.Törende konuşanekibine teşekkürediyorum. Transferde emeğigeçen herkese teşekkür ediyorum.Onur Atasayar'ı Ankaragücü'nden950 bin TL bonservis bedeli ile aldık.Kendisini 1-2 senedir scout ekibimizizliyordu. Jovic de çok iyi bir oyuncu.kesinlikle Bursaspor'a yararlı olacaklar.Transfer sürüyor" dedi.G.Birliği'nden Stancu transferine ilişkin de konuşan Başkan Ali Ay, "Kendisiyle prensip anlaşmasına varıldı. İlhan başkandan haber bekliyoruz. Ondan haber gelince transferi bitireceğiz. Sorunumuz yok" diye konuştu.