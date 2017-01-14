 Şehitler unutulmadı – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Şehitler unutulmadı

    Şehitler unutulmadı
    Dün akşam oynanan karşılaşma öncesinde her iki takım taraftarları da şehitleri unutmadı. Taraftar hep bir ağızdan "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye haykırdı. Ayrıca yeşil-beyazlı taraftar grubu Teksas'ın yer aldığı kale arkasında da dev Türk bayrağı açıldı. Bayrağın yanında da bazı şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı görüldü. Bu bayrak tribünlerden alkış aldı.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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