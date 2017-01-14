Şehitler unutulmadı

Dün akşam oynanan karşılaşma öncesinde her iki takım taraftarları da şehitleri unutmadı. Taraftar hep bir ağızdan "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye haykırdı. Ayrıca yeşil-beyazlı taraftar grubu Teksas'ın yer aldığı kale arkasında da dev Türk bayrağı açıldı. Bayrağın yanında da bazı şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı görüldü. Bu bayrak tribünlerden alkış aldı.