 Kaptan Batalla ve İsmail’e pasta – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Kaptan Batalla ve İsmail’e pasta

    Kaptan Batalla ve İsmail’e pasta
    Yeşil-beyazlı taraftarlar iki futbolcuya doğum günü sürprizi yaptı. Taraftarlar hep bir ağızdan oyuncuları kale arkasındaki tribünlere çağırdı. Teksas tribünü taraftarları, ile yeni transferlerinden 'a kale arkası önünde doğum günü pastası kestiler. Futbolcular pastayı keserken, taraftarların bu jestine teşekkür ettiler.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:34
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