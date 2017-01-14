 "Hakemler yakışıklı ama yeterli değiller" – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    "Hakemler yakışıklı ama yeterli değiller"

    "Hakemler yakışıklı ama yeterli değiller"

    Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun hakem tarafından tribüne gönderilmesi nedeniyle maç sonu toplantısına yardımcı antrenör katıldı.

    Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Bursaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun maç sırasında tribüne gönderilmesiyle karşılaşman sonunda yardımcı antrenör açıklamalarda bulundu.

    Buruk, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun yeterli bir hakem olmadığını belirtti. Buruk'un yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şöyle;

    "İkinci yarıya kötü başladık. İyi bir takımla oynadık. 10 kişi kalınca daha da iyi oynadılar. Bize alan bırakmadılar. Daha çabuk oynayabilirdik. Zemin de topun daha hızlı oynanmasını etkiledi. Onları tebrik ediyorum.

    Hakemleri çok seviyorum. Çok seviyoruz hepsini, yakışıklılar, iyi görünümlüler ama yeterli değiller. Biraz daha üstlerine koymaları lazım. Bu işe duygularını katmamalarını düşünüyorum. Daha samimi olabilirler. Ben kendi adıma söylüyorum, hakemlere güvenmiyorum ve inanmıyorum. İstediğini çaldı, istemediğini çalmadı. Hakemlerin çoğu usta değildir. Kendilerini de zor geliştirecekler bence. Allah Türk futboluna kolaylık versin."

    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:35
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