Bursaspor galibiyeti unuttu
Yeşil-beyazlılar, ligde ve kupada oynadığı son 4 maçta galip gelemedi.
Bursaspor resmi maçlarda galibiyete hasret kaldı.
Spor Toto Süper Lig'de dün akşam sahasında Trabzonspor'a 2-1 kaybeden Bursaspor'da, ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda son 4 maçta galip gelememenin üzüntüsü yaşanıyor.
Son olarak ligin 16. haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor, bu maçın ardından oynadığı 4 resmi karşılaşmada galibiyet elde edemedi.
Antalyaspor karşılaşmanın ardından sırasıyla Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda 2. Lig temsilcisi Aydınspor 1923'e deplasmanda 1-0 yenilen yeşil-beyazlılar, ligin 16. haftasında Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup oldu.
Kupada Aydınspor 1923 ile Bursa'da 1-1 berabere kalarak galibiyet özlemini ligin 17. haftasında sahasında oynadığı Trabzonspor karşılaşmasına bırakan Bursaspor, bu karşılaşmadan da 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Yeşil-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda 17 Ocak Salı günü sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak.
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:23
- Çek bir forvet!
Toplam 9
Yorum
Syh_Byz_Krkrtl Nedir bu zırvalık ya ?..Küçüldükçe küçüldünüz..Ne hedef kaldı,ne vizyon !.Kimseyi almayın kardeşim !.Taraftarla dalga mı geçiyorsunuz ?!.
- Çek bir forvet!
Toplam 9
Yorum
rech illa süperligten birisini alacaksanız rodellegayı alın.. necid nedir abi !!
- Moyes’ten Lens’e tepki: Kepazelik!
Toplam 7
Yorum
hakan Hakikaten kepazelik rezillik sevgili Moyes hemen kulüple ilişkisini kesin şu adamın
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