Çin'den gelen teklif Costa'nın başını döndürdü

Bu sezon Chelsea formasıyla 14 gol atan, 5 asist veren Costa'ya Çin'den yıllık 30 milyon sterlinlik transfer teklifi gelince İspanyol golcü takımla antrenmanlara çıkmayı bıraktı.



Diego Costa'nın belindeki rahatsızlığı bahane ederek idmanlara çıkmayı reddetmesi sonrası sağlık ekibinden rapor isteyen teknik direktör Conte, golcü oyuncunun oynayabilir durumda olduğunu görünce ipler gerildi.



Önce antrenörü ardından da İtalyan teknik adam Conte ile sakatlığı konusunda ters düşen 28 yaşındaki İspanyol golcünün hafta boyunca antrenmanlara çıkmadığı ve lig maçı için bugün Leicester kentine giden kafilede yer almadığı kaydedildi.