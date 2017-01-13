Çin'den gelen teklif Costa'nın başını döndürdü
İngiltere Premier Lig lideri Chelsea'de teknik direktör Antonio Conte ile tartışan Diego Costa, yarın oynayacakları Leicester City maçının kadrosunda yer almadı.
Bu sezon Chelsea formasıyla 14 gol atan, 5 asist veren Costa'ya Çin'den yıllık 30 milyon sterlinlik transfer teklifi gelince İspanyol golcü takımla antrenmanlara çıkmayı bıraktı.
Diego Costa'nın belindeki rahatsızlığı bahane ederek idmanlara çıkmayı reddetmesi sonrası sağlık ekibinden rapor isteyen teknik direktör Conte, golcü oyuncunun oynayabilir durumda olduğunu görünce ipler gerildi.
Önce antrenörü ardından da İtalyan teknik adam Conte ile sakatlığı konusunda ters düşen 28 yaşındaki İspanyol golcünün hafta boyunca antrenmanlara çıkmadığı ve lig maçı için bugün Leicester kentine giden kafilede yer almadığı kaydedildi.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:29
- Defansa taze kan
Toplam 15
Yorum
Mamo eski futbolcu Bence iyi bir golcü alinmali iyi bir ortasaha iyi stoper iyisagbek
- Elazığspor'un transfer yasağı kalktı
Toplam 1
Yorum
Mustafa Demirel Istanbul Ailece cok sevindik,mutluyuz,Elazig,a herseyin eniyisi yakisir. NE MUTLUYUM ELAZIGLIYIM diene
- Anthony Bennett Fenerbahçe'de!
Toplam 17
Yorum
ahmet arkadaşım bu adam Ekpe Udoh tan daha iyi bir oyuncu Ekpe Udoh iyi oyuncu beyeniyorum ama bu adam daha sert daha güçlü gözü kara oyunculardan
Çin'den gelen teklif Costa'nın başını döndürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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