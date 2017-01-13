Bursaspor’dan çifte transfer
Bursaspor, Polonya ekibi Wisla Krakow'da forma giyen Sloven sağ bek Boban Jovic ile 2.5 yıllık, Ankaragücü’nden Onur Atasayar ile de 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
Törende konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Scout ekibine teşekkür ediyorum. Transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Onur Atasayar'ı Ankaragücü'nden 950 bin TL bonservis bedeli ile aldık. Kendisini 1-2 senedir scout ekibimiz izliyordu. Emre Taşdemir'i de Anakragücü'nden almıştık. Ankaragücü yönetimine bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyorum. Ankaragücü kardeş kulübümüz. Biz yardımcı olmak amacıyla da Ankaragücü takımından diğer takımların teklifinden daha iyi vererek aldık. Bize uzun seneler faydalı olacak bir oyuncu. İnşallah Aziz ve Emre gibi Bursaspor'a uzun süre katkı sağlayacak. Boban Jovic Sloven oyuncu. 2 aydan beri ekibimiz inceliyordu. 5-6 tane oyuncu sundular. 1. sıradaki oyuncumuz Boban'dı. Hocamız da onu tercih etti. Biz de kulübüne 300 bin Euro ve 30 maç oynarsa ilave 100 bin Euro, satıştan da yüzde 10'luk katkı vereceğiz. Kendisiyle de yıllık 300 bin Euro'ya anlaştık. Kendisine bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum. Güvendiğimiz bir oyuncu. Sağ bekte Serdar sakatlanınca oyuncu ihtiyacımız doğdu. Herhalde pazartesi günü de lisansı çıkacak. Salı günü hoca isterse kupa maçında oynatabilir" dedi.
"Stancu ile prensip anlaşmasına vardık"
Stancu transferine ilişkin de konuşan Başkan Ay, "Kendisiyle prensip anlaşmasına varıldı. İlhan başkandan haber bekliyoruz. Ondan haber gelince transferi bitireceğiz" diye konuştu.
"Bursaspor'un parçası olabildiğim için gururluyum
Bursaspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirten Boban Jovic de, "Burada olduğum için gururluyum. Benim için, ailem için, umarım Bursaspor için de güzel bir gündür. Bursaspor'un parçası olabildiğim için gururluyum. Hem eski kulübüm hem de Bursaspor'a, transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye ve Türk futbolu hakkında daha önceden bilgim vardı. Milli takım bazında da Türkiye'ye karşı oynamıştım ama Türkiye hakkında bilgim daha öncesine dayanıyor" şeklinde konuştu.
"Çok çalışıp, kendimi ispatlayacağıma inanıyorum"
21 yaşındaki oyuncu Onur Atasayar da, "Ankaragücü gibi büyük bir camiadan Bursaspor gibi kardeş bir camiaya geldiğim için mutluyum. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok çalışıp, kendimi ispatlayacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Açıklamaların ardından iki oyuncu da resmi sözleşmeye imza atarak, basın mensuplarına formalarıyla poz verdi.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:16
- Hoşgeldin Gülüm!
Toplam 16
Yorum
cenk sow a ne kadar ücret verdiniz..çok zoruna gitmiş bedava gelmesi belli ama göz yaşlarını kendi takımının sayfasında akıt ıslatma buraları
- Galatasaray'dan KAP'a Ahmet Çalık açıklaması
Toplam 7
Yorum
değişim şart bizim orta saha ve sağ ve sol beki değiştirmemiz lazım ancak takım düzelir ortasaha ve ileride oynayan 5-6 lı geri gelmiyor bekler zaten malumunuz
- İmza kolay
Toplam 12
Yorum
... sen çok komiksin ya cidden bilgi sıfır. ne dersen de buna cevap vermem bilgisizliğini iletmek için yazdım sadece bilesin..
Bursaspor’dan çifte transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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