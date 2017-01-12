Varsa yoksa Stancu
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, yıldız futbolcuda ısrar ediyor. Yeşil-beyazlı yönetim de bir kez daha Gençlerbirliği’nin kapısına çalmaya hazırlanıyor. Transferin kısa sürede bitmesi hedefleniyor.
Süper Lig'in ikinci yarısına hücum gücü yüksek bir kadroyla girmeyi planlayan Bursaspor, Bogdan Stancu'dan vazgeçmiyor. Daha önce yapılan görüşmelerde Rumen golcü için yüksek bonservis bedeli isteyen Gençlerbirliği ile uzlaşma sağlayamayan yeşil-beyazlılar, bu kez transferi bitirmeyi hedefliyor. Timsah'ın hocası Hamza Hamzaoğlu'nun bu oyuncudaki ısrarcı tavrı, yönetimin bir kez daha Gençlerbirliği ile temasa geçmesini sağlayacak.
BAŞKAN AY TAKİPTE
Başkent ekibi sözleşmesi 2018'de bitecek 29 yaşındaki golcüye 600 bin euro bonservis bedeli belirlerken, Bursaspor rakamı aşağı çekmeye çalışıyor. Bu transferle bizzat ilgilenen Bursaspor Başkanı Ali Ay, anlaşma yolunda tüm şartları zorluyor. Bogdan Stancu bu sezon Gençlerbirliği ile çıktığı 10 lig maçında 2 kez rakip fileleri havalandırdı.
2 GOLÜ VAR
Bu sezon G.Birliği formasıyla 10 maça çıkan Stancu, iki kez gol sevinci yaşadı.
BOBAN JOVİC'TE MUTLU SON YAKIN
Timsah'ın görüşme halinde olduğu isimlerden Boban Jovic bitti bitiyor. Polonya ekibi Wisla Krakow'da forma giyen 25 yaşındaki sağ bekle büyük ölçüde anlaşma sağlayan Bursaspor'un bu hafta içinde imza attırması bekleniyor. Yeşilbeyazlılar, kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Slovenyalı futbolcu için düşük bir bonservisi ödeyecek. Wisla Krakow ile bu sezon 16 resmi karşılaşmaya çıkan Jovic, 5 asist yaptı.
BAŞKAN AY TAKİPTE
Başkent ekibi sözleşmesi 2018'de bitecek 29 yaşındaki golcüye 600 bin euro bonservis bedeli belirlerken, Bursaspor rakamı aşağı çekmeye çalışıyor. Bu transferle bizzat ilgilenen Bursaspor Başkanı Ali Ay, anlaşma yolunda tüm şartları zorluyor. Bogdan Stancu bu sezon Gençlerbirliği ile çıktığı 10 lig maçında 2 kez rakip fileleri havalandırdı.
2 GOLÜ VAR
Bu sezon G.Birliği formasıyla 10 maça çıkan Stancu, iki kez gol sevinci yaşadı.
BOBAN JOVİC'TE MUTLU SON YAKIN
Timsah'ın görüşme halinde olduğu isimlerden Boban Jovic bitti bitiyor. Polonya ekibi Wisla Krakow'da forma giyen 25 yaşındaki sağ bekle büyük ölçüde anlaşma sağlayan Bursaspor'un bu hafta içinde imza attırması bekleniyor. Yeşilbeyazlılar, kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Slovenyalı futbolcu için düşük bir bonservisi ödeyecek. Wisla Krakow ile bu sezon 16 resmi karşılaşmaya çıkan Jovic, 5 asist yaptı.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
Varsa yoksa Stancu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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