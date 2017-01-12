Timsah, galibiyetle başlamak istiyor
Bursaspor, Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçında karşılaşacağı Trabzonspor’u mağlup ederek iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
Süper Lig'de 81. randevu
İki ekip yarın oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de 81. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 80 müsabakada bordo-mavililer, 40 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, Bursaspor ise 11 mücadelede gülen taraf olmayı başardı. 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Timsah evinde kaybetmiyor
Yeşil-beyazlı ekip, Trabzonspor'a karşı oynadığı son 8 lig maçında yalnızca 2 mağlubiyet alırken, Timsah'ın rakibine karşı iç sahada aldığı sonuçlar da dikkat çekti. Bursaspor, Karadeniz ekibine karşı aldığı 11 galibiyetin 10'unu iç sahada alırken, son 10 maçta ise yalnızca 1 kez sahadan puansız ayrıldı.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:15
- Büyük adam
Toplam 4
Yorum
fener09 ya bi git sincap hasta mısın nesin, fatih tekkenin şenol güneşin dilinden düşmüyor trabzonspor ama işiniz gücünüz fener olmuş sizin de...
- F.Bahçe'nin kupası çalındı!
Toplam 38
Yorum
Kejman Şu Osmanlı döneminden kalma eski kupaları görünce bir FBli olarak Galatasaray SK'nin son model kupalarını kıskanmıyorum desem yalan olur. Allah sevdiği takımın yolunu açıyor. Yapacak bir şey yok.
- Çalık’ta mutlu son
Toplam 23
Yorum
Nazifoğlu Arkadaşlar, yöneticiniz Nazifoğlu nerelerde? Biz Beşiktaşlılar özledik kendisini, hiç basına çıkmıyor. Adamın varoluş nedeni Beşiktaş maçları sonrası yorum yapmak sanırım :) Neyse, aldığı maaşı hakedeceğin günler yaklaşıyor Nazif, yakında Beşiktaş'ın maçı var, az daha sabret :)
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