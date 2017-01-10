Bursapor'da hedef Boban Jovic
Bursaspor'un Polonya ekibi Wisla Krakow'da forma giyen Sloven sağ bek Boban Jovic ile görüştüğü öğrenildi.
Slovenyalı oyuncu, Daha önce Nk Aluminij ve Nk Olimpija takımlarının formasını da giydi. 2015 yılından beri Wisla Krakow'da forma giyen 25 yaşındaki sağ bek, 3 kez de Slovenya Milli Takımı kadrosunda yer aldı.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 14:14
- Podolski’yi ikna ederiz
Toplam 14
Yorum
gvfhtfgh biz beıjıng guanı tutalım lan sneıjder burak selçuk hepsini alıyo adamlar bu nedir ya sıra geldi podolski ye
- Çağlar için dünyaları istedi
Toplam 6
Yorum
emrah carole gibi adamlar bulun ucuza para yok diyorsun kapalı kutulara dünyanın parasını veriyorsun.
- Galatasaray'da izin günü
Toplam 6
Yorum
Yasama Futbolcuları eleştirirken asıl suçluyu gözden kaçırıyoruz. Yeterli fizik kondisyonun olmayınca elinden bir şey gelmez. Gelseydi hepsinden daha iyi ben oynardım. Asıl suçlu hoca ve bu hocayı takıma musallat eden yönetim. Yılmaz Vural gelsin 15 gün sonra takımın çehresi değişir.
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